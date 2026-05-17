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Mobile DRAM第二季合約價續強　壓縮智慧手機產量

▲▼南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新記憶體調查，2026年第二季 Mobile DRAM合約價持續大幅上揚，智慧手機品牌面臨更沉重的成本壓力。其中，韓系兩大原廠價格策略出現分化。三星傾向一次到位，漲幅相對顯著；從SK hynix目前提供的臨時報價來看，漲幅相對溫和，採循序墊高的策略，預估五月下旬才會完成定價。整體而言，TrendForce預估第二季LPDDR4X平均銷售單價(ASP)將至少季增70–75%，LPDDR5X則季增78–83%。

值得注意的是，連續數季的高額漲幅使手機品牌成本壓力日益沉重。在此環境下，除了壓縮2026年智慧手機全年生產總數外，品牌廠於2025年底與原廠簽訂的LTA位元採購量恐怕也將難以達成。

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在高價DRAM常態下，手機端被迫重新調整規格配置。高階以12GB為主，16GB縮減；中階回歸8GB核心；低階收斂至4GB。隨2GB/3GB逐步淘汰與低配機減產，2026年全球平均容量仍推升至8.5GB，年增10%。

這場由供給端強勢主導的記憶體價格戰，將於未來幾季持續對全球手機產業施加深遠且沉重的壓力。TrendForce指出，手機品牌被迫採取更積極的因應策略，包括協調App開發業者調降對記憶體容量的耗用、發展更多依賴雲端資源的服務模式，唯有從軟體、系統架構同步著手，才能在成本壓力與需求放緩的雙重挑戰下，維持營運韌性與品牌競爭力。

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關鍵字： DRAM

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