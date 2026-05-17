高層開始賣股了！「這檔」記憶體大廠今年暴漲494%　董事獲利了結

00403A股東人數首曝光擠進前5大！ 超車同門00981A

主動統一升級50（00403A）本周二（12日）首掛牌上市，吸金規模嚇人，以近800億規模上市，僅4 個交易日擴增至1560餘億，而臺灣集保結算所今（16日）首公布受益人數（股東數）高達93萬餘人，排名擠進前5大，且超車同門的主動統一台股增長（00981A）。

通膨飆升令投資人恐慌 全球債券價格暴跌

由於越來越多的證據表明伊朗戰爭對經濟造成了損害，投資者預計利率上升速度將超過預期，經濟成長將受到影響，全球債券價格本周暴跌。

全球最大避險基金最新持股曝！ 台積電列買最多新增標的

全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）15日公告第1季美股持倉部位，根據美國證券交易委員會系統顯示13F報告中，台積電（TSMC）列為首要的新增買進標的，同時延續在 AI 浪潮下科技股投資的策略，亞馬遜是增持幅度最大的個股。

川習會落幕 法人：從對抗轉向管理、年底「尾端風險」降温

川習會結束，雙方針對台灣、關稅與投資、農產品與能源、伊朗／荷姆茲海峽等四大議題進行磋商，本土投顧認為，此次會談釋放出明確的「延長戰術性休兵」訊號，本質並非結構性衝突的和解，而是雙方試圖在關鍵分歧中藉由高頻率的溝通機制建立一套「競爭護欄」，年底前場面臨的「尾端風險」短期內已顯著降溫。

AI帶旺需求 應材Q2營收創新高、看好今年設備業務成長逾3成

半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）公布2026會計年度第二季財報，在AI基礎建設快速擴張帶動下，單季營收達79.1億美元、年增11%，創下歷史新高，每股盈餘同步改寫新高紀錄。公司預估，2026年半導體設備業務成長幅度將超過30%。

友達、群創加速轉骨 研調：未來3年非顯示業務占比成關鍵

根據TrendForce最新顯示器產業研究，隨著近年陸系面板廠掌握半壁江山，促使韓系業者將大部份資源轉向AMOLED面板領域，日廠則幾乎退出傳統顯示領域，轉向其他利基型市場。台系面板廠積極朝半導體、光通訊、先進封裝和車用系統整合領域發展，但短期仍需靠傳統顯示業務支撐營收與現金流。未來兩至三年非顯示業務占比可否持續成長至50%甚至70%以上，同時伴隨輕資產策略的執行，將是台廠能否轉型成功的關鍵。

核三廠採購案傳只花4天決標 台電聲明：絕無此事

針對近日媒體報導，台電總預算達137億元的核三廠室內乾貯採購案僅花4天決標，台電今日發布聲明回應，核三室內乾貯採購案並無只花四天急決標及不符合相關規範等情事。

Mobile DRAM第二季合約價續強 壓縮智慧手機產量

根據TrendForce最新記憶體調查，2026年第二季 Mobile DRAM合約價持續大幅上揚，智慧手機品牌面臨更沉重的成本壓力。其中，韓系兩大原廠價格策略出現分化。三星傾向一次到位，漲幅相對顯著；從SK hynix目前提供的臨時報價來看，漲幅相對溫和，採循序墊高的策略，預估五月下旬才會完成定價。整體而言，TrendForce預估第二季LPDDR4X平均銷售單價(ASP)將至少季增70–75%，LPDDR5X則季增78–83%。

印度拚晶片自主 ASML攜手塔塔建12吋晶圓廠

根據《彭博社》報導，荷蘭半導體設備大廠ASML宣布與印度塔塔集團（Tata Group）合作，將共同推進印度12吋晶圓廠計畫，協助印度建立本土半導體製造能力。市場認為，這不只是單一投資案，更象徵印度正式加速布局半導體自主化，試圖挑戰台灣、韓國與中國主導多年的亞洲晶片供應鏈。

股市吸金「降溫不退場」 進入股債動態配置調整期

全球股市資金動能出現放緩跡象，以貝萊德iShares旗下ETF為觀察指標，最新一周（5月2日至5月8日）的股票型ETF單周淨流入30.6億美元，較前一周的114.8億美元明顯走緩，顯示股市吸金動能降溫；不過，整體仍維持資金淨流入，反映資金並未撤出市場，而是進入調整與重新配置階段。