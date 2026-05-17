ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

高層開始賣股了！「這檔」記憶體大廠今年暴漲494%　董事獲利了結

股價飆太兇高層套現獲利　「這檔」記憶體大廠今年暴漲411%

▲SanDisk會計長、董事近期接連出售股票引發市場關注。（圖／摘自維基百科）

圖文／CTWANT

《巴隆周刊》報導，記憶體大廠晟碟（Sandisk）受惠AI帶動記憶體晶片需求，今年股價狂飆494%，遠高於以科技股為主的納斯達克100指數同期12.87%的漲幅，使公司內部人士趁勢獲利了結。

根據提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件，晟碟會計長Michael Pokorny於12日出售2446股公司股票，平均每股售價1426.18美元，總價約350萬美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名公司董事Necip Sayiner也採取類似動作，8日出售579股該公司股票，平均每股售價1503.11美元，總額約87萬美元。

美股巨頭亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Alphabet與Meta等公司已合計規劃於2026年投入7000億美元基礎設施支出，而晟碟有望為相關受惠供應商之一。

受惠AI帶動資料中心需求升溫後，存儲企業硬碟業務快速受惠。晟碟股價走勢與其他記憶體同業同步出現三位數漲幅。威騰電子、硬碟製造商希捷科技（Seagate）與記憶體晶片廠美光（Micron）今年股價均已翻倍以上。

延伸閱讀
網紅「彰化許光漢」猝逝！騎電動車上學「閃車自撞電桿」亡　得年17歲
挺孕肚孤身開車！楊千霈首談離婚內幕「被迫孤單」：生活很痛苦
原始連結

粉絲看過來！！K-SPARK 「演唱會票券特區8880元-2張」提供星光雲粉絲即刻購買！

關鍵字： 晟碟Sandisk周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

00403A股東人數首曝光擠進前5大！　超車同門00981A

00403A股東人數首曝光擠進前5大！　超車同門00981A

主動統一升級50（00403A）本周二（12日）首掛牌上市，吸金規模嚇人，以近800億規模上市，僅4 個交易日擴增至1560餘億，而臺灣集保結算所今（16日）首公布受益人數（股東數）高達93萬餘人，排名擠進前5大，且超車同門的主動統一台股增長（00981A）。

2026-05-16 11:13
通膨飆升令投資人恐慌　全球債券價格暴跌

通膨飆升令投資人恐慌　全球債券價格暴跌

由於越來越多的證據表明伊朗戰爭對經濟造成了損害，投資者預計利率上升速度將超過預期，經濟成長將受到影響，全球債券價格本周暴跌。

2026-05-16 00:05
全球最大避險基金最新持股曝！　台積電列買最多新增標的

全球最大避險基金最新持股曝！　台積電列買最多新增標的

全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）15日公告第1季美股持倉部位，根據美國證券交易委員會系統顯示13F報告中，台積電（TSMC）列為首要的新增買進標的，同時延續在 AI 浪潮下科技股投資的策略，亞馬遜是增持幅度最大的個股。

2026-05-16 10:16
川習會落幕　法人：從對抗轉向管理、年底「尾端風險」降温

川習會落幕　法人：從對抗轉向管理、年底「尾端風險」降温

川習會結束，雙方針對台灣、關稅與投資、農產品與能源、伊朗／荷姆茲海峽等四大議題進行磋商，本土投顧認為，此次會談釋放出明確的「延長戰術性休兵」訊號，本質並非結構性衝突的和解，而是雙方試圖在關鍵分歧中藉由高頻率的溝通機制建立一套「競爭護欄」，年底前場面臨的「尾端風險」短期內已顯著降溫。

2026-05-15 18:38
AI帶旺需求　應材Q2營收創新高、看好今年設備業務成長逾3成

AI帶旺需求　應材Q2營收創新高、看好今年設備業務成長逾3成

半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）公布2026會計年度第二季財報，在AI基礎建設快速擴張帶動下，單季營收達79.1億美元、年增11%，創下歷史新高，每股盈餘同步改寫新高紀錄。公司預估，2026年半導體設備業務成長幅度將超過30%。

2026-05-17 15:30
友達、群創加速轉骨　研調：未來3年非顯示業務占比成關鍵

友達、群創加速轉骨　研調：未來3年非顯示業務占比成關鍵

根據TrendForce最新顯示器產業研究，隨著近年陸系面板廠掌握半壁江山，促使韓系業者將大部份資源轉向AMOLED面板領域，日廠則幾乎退出傳統顯示領域，轉向其他利基型市場。台系面板廠積極朝半導體、光通訊、先進封裝和車用系統整合領域發展，但短期仍需靠傳統顯示業務支撐營收與現金流。未來兩至三年非顯示業務占比可否持續成長至50%甚至70%以上，同時伴隨輕資產策略的執行，將是台廠能否轉型成功的關鍵。

2026-05-17 13:54
核三廠採購案傳只花4天決標　台電聲明：絕無此事

核三廠採購案傳只花4天決標　台電聲明：絕無此事

針對近日媒體報導，台電總預算達137億元的核三廠室內乾貯採購案僅花4天決標，台電今日發布聲明回應，核三室內乾貯採購案並無只花四天急決標及不符合相關規範等情事。

2026-05-17 13:08
Mobile DRAM第二季合約價續強　壓縮智慧手機產量

Mobile DRAM第二季合約價續強　壓縮智慧手機產量

根據TrendForce最新記憶體調查，2026年第二季 Mobile DRAM合約價持續大幅上揚，智慧手機品牌面臨更沉重的成本壓力。其中，韓系兩大原廠價格策略出現分化。三星傾向一次到位，漲幅相對顯著；從SK hynix目前提供的臨時報價來看，漲幅相對溫和，採循序墊高的策略，預估五月下旬才會完成定價。整體而言，TrendForce預估第二季LPDDR4X平均銷售單價(ASP)將至少季增70–75%，LPDDR5X則季增78–83%。

2026-05-17 10:57
印度拚晶片自主　ASML攜手塔塔建12吋晶圓廠

印度拚晶片自主　ASML攜手塔塔建12吋晶圓廠

根據《彭博社》報導，荷蘭半導體設備大廠ASML宣布與印度塔塔集團（Tata Group）合作，將共同推進印度12吋晶圓廠計畫，協助印度建立本土半導體製造能力。市場認為，這不只是單一投資案，更象徵印度正式加速布局半導體自主化，試圖挑戰台灣、韓國與中國主導多年的亞洲晶片供應鏈。

2026-05-17 10:55
股市吸金「降溫不退場」　進入股債動態配置調整期

股市吸金「降溫不退場」　進入股債動態配置調整期

全球股市資金動能出現放緩跡象，以貝萊德iShares旗下ETF為觀察指標，最新一周（5月2日至5月8日）的股票型ETF單周淨流入30.6億美元，較前一周的114.8億美元明顯走緩，顯示股市吸金動能降溫；不過，整體仍維持資金淨流入，反映資金並未撤出市場，而是進入調整與重新配置階段。

2026-05-17 06:05

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳24年竟一毛領不到！專家揭「差一點」致命陷阱

「這檔」記憶體大廠今年暴漲494%　高層賣股套現

00403A股東人數首曝光擠進前5大！　超車同門00981A

你早晚要買台積電的！　分析師估幾年後市值3兆美元

股市吸金「降溫不退場」　進入股債動態配置調整期

台廠唯一EUV／DUV光罩檢測設備商　華洋精機預計5月下旬上櫃

SpaceX傳最快6月上市　台鏈航太概念股逆勢狂飆

輝達攜手英特爾幹大事！　台灣概念股一次看

赫伯羅德為何出現虧損　攬貨業看直客佔比高、缺少亞洲攬貨業支持

路透社：SpaceX將於6月11日公布價格、12日上市

全球最大避險基金最新持股曝！　台積電列買最多新增標的

連日多艘巨輪穿越荷莫茲海峽　保賠業估我貨櫃三雄仍是繼續等候

印度拚晶片自主　ASML攜手塔塔建12吋晶圓廠

台股4萬點！　全民「借錢投資」1職業最敢

金管會：警示戶有望跌破14萬戶　3家銀行列入黑名單

台積電喊智慧眼鏡「紅茶店」秒漲停！　台灣供應鏈全沾光

友達、群創加速轉骨　研調：未來3年非顯示業務占比成關鍵

家電汰舊換新領5000元年底截止　經濟部勸民眾把握時機

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
川普：我任內中國不會攻台！　但卸任後可能動手

川普：我任內中國不會攻台！　但卸任後可能動手
狄鶯護孫安佐：他傷害到誰了　酒後崩潰淚訴「都是我的錯」

狄鶯護孫安佐：他傷害到誰了　酒後崩潰淚訴「都是我的錯」

孫安佐河堤噴火遭拘…孫鵬狄鶯反應曝！　「短髮女友」趕赴分局

孫安佐河堤噴火遭拘…孫鵬狄鶯反應曝！　「短髮女友」趕赴分局

習近平直球問「是否捍衛台灣」！　川普：我不談這個

習近平直球問「是否捍衛台灣」！　川普：我不談這個

曼谷列車猛撞巴士起火　波及多車滿地殘骸...至少8身亡25傷

曼谷列車猛撞巴士起火　波及多車滿地殘骸...至少8身亡25傷

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366