高層開始賣股了！「這檔」記憶體大廠今年暴漲494%　董事獲利了結

▲SanDisk會計長、董事近期接連出售股票引發市場關注。（圖／摘自維基百科）
圖文／CTWANT
《巴隆周刊》報導，記憶體大廠晟碟（Sandisk）受惠AI帶動記憶體晶片需求，今年股價狂飆494%，遠高於以科技股為主的納斯達克100指數同期12.87%的漲幅，使公司內部人士趁勢獲利了結。
根據提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件，晟碟會計長Michael Pokorny於12日出售2446股公司股票，平均每股售價1426.18美元，總價約350萬美元。
另一名公司董事Necip Sayiner也採取類似動作，8日出售579股該公司股票，平均每股售價1503.11美元，總額約87萬美元。
美股巨頭亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Alphabet與Meta等公司已合計規劃於2026年投入7000億美元基礎設施支出，而晟碟有望為相關受惠供應商之一。
受惠AI帶動資料中心需求升溫後，存儲企業硬碟業務快速受惠。晟碟股價走勢與其他記憶體同業同步出現三位數漲幅。威騰電子、硬碟製造商希捷科技（Seagate）與記憶體晶片廠美光（Micron）今年股價均已翻倍以上。
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