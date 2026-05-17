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一堆人買00403A被套牢！不敗教主揭「溢價2原因」：庫存賣光了

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲00403A溢價原因曝。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

主動統一升級50（00403A）12日首掛牌上市，一上市即引爆搶購潮，吸金規模嚇人，市場甚至出現約5%溢價，以近800億規模上市，僅4個交易日擴增至1560餘億。「不敗教主」陳重銘就指出，不少人被套牢，質疑遭市場坑殺，他認為，造市商補貨後隔天才能賣到市場，是造成首日大幅溢價的主要原因。

00403A需求暴增　造市商庫存被搶光

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「不敗教主」陳重銘在臉書發文，00403A上市後溢價，不少人被套住，也有人不甘心質疑是否遭市場坑殺，他認為，主要與投信、造市商之間的ETF交易流程有關，並點出2原因。他說明，第一點是，投信無法直接賣ETF到股市，必須要經由造市商（流量提供者），再賣給投資人。

第二點是，造市商一旦把手中的庫存賣光後，重新跟投信購買的ETF，必須要隔一天才能夠賣到市場上。陳重銘認為，第2點是造成大幅溢價的主要原因，00403A第一天交易量高達419萬張，收盤溢價5.57%，「造市商手中的庫存全部賣光了，所以無法控制溢價。」

造市商補貨後　隔天才能再賣出

陳重銘指出，造市商依合約有平抑折溢價責任，因此會再向統一投信以較便宜的淨值買進00403A，但補貨後只能隔天賣出，無法平抑當天溢價；造市商要先預估明天賣多少貨，萬一今天補的貨較少，明天股市的需求量大，明天就又會溢價。不過，只要造市商不斷的跟投信補貨，市場的供需還是會達到平衡，所以00403A最後的溢價就收斂了。

陳重銘也提到，如果金管會開放造市商當天向投信買進ETF、當天就能賣到股市，投資人需要多少，造市商就能賣多少，便不易出現大幅溢價。不過，這樣一來造市商有點像是「買空賣空」，或許是目前法規不允許之處。

不敗教主也提醒投資人，先了解ETF的折溢價機制，而不是一窩蜂的搶進，賠錢後再來怪東怪西，「00403A上市第一天我就提醒要注意溢價，可是還是有人聽不進去，戴著鋼盔往前衝，能怪誰啊！」

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關鍵字： 標籤:**ETF溢價造市商00403A陳重銘

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