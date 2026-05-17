AI帶旺需求　應材Q2營收創新高、看好今年設備業務成長逾3成

▲應用材料矽谷設備與製程創新暨商業化中心。（圖／應材提供）
記者高兆麟／台北報導
半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）公布2026會計年度第二季財報，在AI基礎建設快速擴張帶動下，單季營收達79.1億美元、年增11%，創下歷史新高，每股盈餘同步改寫新高紀錄。公司預估，2026年半導體設備業務成長幅度將超過30%。
應材第二季GAAP毛利率為49.9%，營業利益25.2億美元，占銷售淨額31.9%，GAAP每股盈餘3.51美元，年增33%；非GAAP毛利率50.0%，營業利益25.4億美元，占銷售淨額32.1%，非GAAP每股盈餘2.86美元，年增20%，雙雙創下歷史新高。
現金流方面，應材本季營運現金流量達8.45億美元，並返還股東7.65億美元，包括4億美元股票回購及3.65億美元股息。
應用材料總裁暨執行長Gary Dickerson表示，公司本季締造歷史新高表現，主要受惠全球AI運算基礎設施快速擴建，以及公司在先進邏輯、DRAM與先進封裝領域的技術優勢。他指出，AI浪潮正推動半導體產業進入新一輪成長循環，也為應材長期營收與獲利成長奠定基礎。
應材資深副總裁暨財務長Brice Hill則表示，公司過去長期布局AI相關成長動能，如今已全面進入高速成長階段。面對客戶需求快速提升，公司已提前擴大產能規劃、提高庫存水位並強化物流能力，同時持續提升整體營運效率與生產力。
此外，應材也宣布新增多個EPIC中心合作夥伴，希望透過產業合作，加速下一世代半導體技術商業化進程。
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