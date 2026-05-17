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海岬型船的高運價是否持續到下半年　業界認為主要看美伊戰爭

▲裕民航運海岬型船。(圖／裕民提供)

▲海岬型船下半年運費走勢主要看美伊戰爭發展。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／綜合報導

散裝船運市場的海岬型船，本月13日現貨市場日租高達48,433美元，為2023年12月後的新高，更是2008年來最強的5月新高，近兩日運價出現盤整，至於運價漲勢是否就此放緩，兩位散裝船運高階都認為，主要看美伊戰爭，只要戰事持續，運價就會居高不下，停戰後需求雖會放緩，但因船噸供給有限，加上戰後重建需求，運價也不會明顯下滑。

散裝船運市場的旺季是在下半年，但是今年是一路旺，這個月更是熱絡，只是在各國搶運大宗物資與囤貨現況下，下半年是否旺季不旺不免引發疑慮。

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法國百年船舶經濟公司BRS(Barry Rogliano Salles)從漲動的先後順序來看，Capesiz運價的上漲是從太平洋開始、大西洋跟上。西澳礦、巴西礦、西非貨流同時消耗大船，即期可用船減少，船東報價自然越抬越高。

從貨種來看，海岬型船最核心的貨種仍然是鐵礦石。雖然中國鋼材市場並不算強，但進口礦需求卻比市場此前預期更硬；據中國海關總署數據，今年1-4月，中國鐵礦石進口量達到4.186億噸，年增8%，4月單月進口量為1.039億噸，年增0.7%。

因此，中國進口端仍保持高位，西澳-中國、巴西-中國這兩條Capesize主航線受到支撐。更重要的是，海岬型船市場對「邊際變化」非常敏感。 一旦礦商集中放貨、租家補船、即期船位不足，運價就會被迅速推高。

除了鐵礦石，鋁土礦已經成為海岬型船越來越重要的第二條主線。路透社4月底報導稱，幾內亞2026年一季度鋁土礦出口達到約6090萬噸，高於去年同期的4860萬噸，增幅約25.3%；幾內亞超過70%的鋁土礦出口流向中國。

這條航線不只是貨量大，而是航距長，而且港口裝卸效率不高，從幾內亞到中國，單航次佔用船期長，裝港效率也不高。海事數據及貨運管理解決方案的全球領先企業Veson Nautical分析，幾內亞—中國鋁土礦貿易主要由海岬與大海岬型船(Newcastlemax)承運，估算2025年幾內亞鋁土礦貿易大約佔用了304艘海岬型船。

另因美伊戰爭造成原油與LNG供給不足，部分南亞和歐洲國家重新轉向煤炭發電，這類需求主要反映在巴拿馬系列的卡薩姆(Kamsarmax)和海岬型船型上。船務經紀集團Arrow估計，煤炭需求正從5500萬噸增至6500萬噸，可能從現貨市場增加約100艘海岬型船需求。

需求端有鐵礦石、鋁土礦和煤炭三條線支撐，而供給端卻沒有太多新船可以馬上補上來。BRS船隊統計顯示，2026年海岬與超巴拿馬型船「Cape to OverPanamax」活躍船隊為2364艘，今年以來交付14艘、拆解2艘，新訂單57艘，手持訂單401艘，訂單佔現有船隊比例約16.96%；這組數據說明，大船市場並不是沒有訂單，但短期交付非常有限。

不過，BRS同時提醒，C5TC三季度和四季度遠期合約價格仍比二季度低約4000美元/天。這說明交易者雖然認可當前Capesize市場的強勢，但並沒有把二季度的高運價完全延續到下半年。另煤炭的增勢也可能因為戰爭結束而回落。

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關鍵字： 海岬型船高運價下半年看美伊戰爭

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