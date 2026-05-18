萬海首季獲利衰退幅度最低　長線少、短線運力增是關鍵因素

▲萬海航運今年首季獲利衰退幅度僅12.22%，遠低於同業的七到八成。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃三雄上周相繼公布今年首季財報，長榮(2603)EPS為3.84元、年減69.62%；陽明(2609)EPS為0.41元、年減81.61%；萬海(2615)EPS為2.73元、年減12.22%。萬海為何衰退幅度最低，陽明海運前董事長謝志堅認為應該與長線比有關，今年首季歐美長線運價比去年低，萬海沒有歐洲線，美國線營運規模也比較小，長線佔比低是關鍵因素。

而萬海亞洲線佔比高，今年首季亞洲線運價好，運費穩定性也高，對萬海有利。另萬海近兩年持續提升運力，去年與前年共新增15艘船舶，全部是3055-6000箱(20呎櫃)的亞洲線船隻，進一步壯大了亞洲區間航線。萬海今年3月法說會上公布的資料也顯示，去年該公司亞洲線(含中東與印度)營收佔比自前年的53%提高到64%。

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謝志堅指出，第二季情況就會有所不同，根據美國零售聯合會(NRF)最新公布的數據，今年首季美國進口貨櫃少了約5%，第二季是看增的，主要是因為去年4月美國宣布「解放日」關稅後，進口量急劇下降，今年則會明顯回升。

NRF委託全球港口追蹤機構(Global Port Tracker)做的預測，估計4月全美貨櫃該月吞吐量為213萬箱，年減3.6%。 5月預估為217萬箱，年增11.1%；6月為213萬標準箱，年增8.2%。而目前已經看到貨量與運價都在明顯回升。

但是第三季情勢又會反轉，美國政府今年2月24日起，因應最高法院有關對等關稅判決，改依《1974年貿易法》第122條，對全球進口商品加徵為期150天的10%暫時性關稅，這項關稅將於7月下旬到期，到期之後關稅會怎麼走大家都不知道，因此搶運潮主要是落在第二季。

而美伊戰爭何時結束不知，美國消費者物價指數(CPI)逐月上升，通膨問題已現，消費力下降，NRF估7月貨櫃進口量為220萬箱，年減7.8%；8月219萬箱，年減5.5%；9月為208萬箱，年減1.3%。

因為通膨問題，多個國際機構都估美國今年內降息無望，因此今年第四季並不太樂觀，充其量是平穩狀態。