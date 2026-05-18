散戶都不怕！科技ETF一募集就爆　巴菲特卻拉高現金部位

▲京元電子股價持續攀升，近期最高來到364.5元。（圖／資料照／CTWANT提供）

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台股現在到底要多熱？就連興櫃股也被熔斷。富邦投顧陳奕光分析說，感覺到「現在，散戶都不怕了！」主動式ETF一募集就爆，代表很多人在追逐IPO募集金額，形成一波「類法人」，正改變台股籌碼資金變化趨勢。

目前上市共88檔台股ETF，總規模創高突破6兆大關，來到6兆130.83億元，統計今年以來已增加2兆1255.81億元；其中，27檔規模創新高，以主動式與科技型居多。

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今年以來規模增加前十強，包括主動統一升級50（00403A）、中信關鍵半導體（00891）、主動群益科技創新（00992A）、主動群益台灣強棒（00982A）、群益半導體收益（00927）等9檔都有百億以上的增額。

群益基金經理人陳沅易表示，中長線佈局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

台股除了外資籌碼，主動式ETF也成為散戶投入科技類股的敲門磚，CTWANT進一步盤整今年以來規模增加前十強的台股ETF的成分股，高度集中科技廠，除了台積電，聚焦在市值前200大龍頭、半導體上下游、A 伺服器供應鏈與高階廠務工程等。

成分股中，包括成熟製程晶圓代工龍頭聯電（2303）；全球先進封測巨頭日月光投控（3711）；台灣IC設計龍頭聯發科（2454）；高階AI ASIC（客製化晶片）設計廠世芯-KY（3661）。

以及華邦電（2344）、旺宏（2337）記憶體半導體；京元電子（2449）半導體高階測試大廠；群聯（8299）NAND 快閃記憶體Flash 控制晶片大廠。

還包含大量純半導體設備、IC 設計、探針卡廠，例如信驊、旺矽、穎崴、創意等；以及散熱廠奇鋐、CCL 廠台光電、電源與液冷的台達電、網通交換器的智邦、高階 PCB 廠，像是欣興、金像電等。

此外，欣銓（3264）半導體晶圓測試大廠，也是多檔ETF持股較高比重；AI 伺服器與零組件的緯穎（6669）；受惠半導體擴廠的無塵室與高階廠務工程，像是聖暉*（5536）、亞翔（6139）這類半導體周邊科技業等。

陳奕光說，台股股市新開戶去年是55萬人，平均每月是4.6萬人，總開戶數是1376萬，預計四月超過1400萬，台灣總人口2300萬，基本上一半的人都開戶。

▲正當全球股市發旺，股神巴菲特示警美元危機。（圖／新華社）

不過，陳奕光說也要提高警覺投資風險，巴菲特在波克夏股東會上說，「現在的股市，就像附設賭場的教堂。」他大幅拉高波克夏的現金部位，以他現在的動作，其實是輸大盤的；以長線角度來看的話，以股神的高度來看，是我們必須尊重且留意巴菲特在退休前的最後一場股東會中提到的這個重點。

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