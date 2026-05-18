台股沒崩只是換人漲　操盤手點名「接棒族群」

▲台股輪動速度加快，資金集中特定族群，個股強弱差距越拉越大。

圖文／鏡週刊

台股高檔震盪加劇，上週大盤數度挑戰42,000點未果，市場追價氣氛轉趨保守，尤其上週五（5/15）盤中一度重挫逾千點，投資人再度感受到高檔震盪的壓力。但多數法人認為，目前台股仍屬「多頭整理」，AI供應鏈基本面未變，只是漲多後市場開始進入資金輪動與籌碼沉澱。

儘管上週五台股收在41,172點，單週下跌431點，跌幅約1%，但成交量仍高達日均1.24兆元，代表市場資金並未退潮。相較過去空頭市場的急縮量，目前更像是高檔換手與資金重新布局。尤其AI概念股仍是市場主軸，只是從過去全面齊漲，轉為「輪動加速、個股分化」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中最受市場矚目的，莫過於主動式ETF熱潮。隨著多檔主動ETF募集規模突破千億元，加上市場溢價率一度超過5%，散戶追價氣氛濃厚，也讓ETF成分股成為資金集中買盤的焦點。這股力量，進一步推升台股波動度，市場開始出現「ETF買什麼、資金就往哪裡跑」的現象。

這也是近期盤面輪動速度加快的原因之一。過去一波主流可延續數月，但現在熱門股常在短短幾天內急漲急跌，投資難度明顯提高。且當被動資金與主動ETF同步進場，會讓資金更集中於權值與熱門族群，個股強弱差距也將越來越大。

從族群表現來看，AI相關供應鏈表現依舊強勢；光電族群上週大漲超過10%，成為盤面最強勢類股，主因手機光學元件導入可變光圈技術，加上高階鏡頭升級需求升溫，帶動市場預期。另一方面，AI伺服器需求持續擴張，也讓高階MLCC（積層陶瓷電容）、鉭質電容等被動元件同步受惠。

00994A（主動第一金台股優）經理人張正中表示，5月過後，台股進入除息旺季，過去幾年高股息ETF相當吸金，規模動輒千億元；高現金殖利率股票在除息旺季將獲一定買盤支撐，成為接下來進可攻退可守目標。

另外，先進製程產能爆滿下的外溢受惠股，仍持續看好。包括成熟製程、被動元件等產業，及AI相關較低，但因先進製程產能塞爆，獲得外溢效應，且漲價幅度相對較慢產業。

還有就是AI下一世代新製程、新技術，2027年後會逐漸發酵者，像是CoPoS、FOPLP（扇出型面板級封裝）、MCL（微通道蓋板）、M9/M10 CCL（極低訊號耗損等級銅箔基板）、800VDC（新世代高壓直流電力傳輸與配電架構）及高階檢測設備等。

張正中指出，非AI族群像是PC、手機或消費性電子、傳統產業，主要機會還是來自景氣復甦，特別是若油價回跌，下半年美國聯準會能加速降息，便可望刺激景氣復甦，帶動消費回升，消費性電子與傳統產業才有機會回溫，但目前尚未看到跡象。



更多鏡週刊報導

台股大震盪1／AI千金股滿街跑藏風險？ 陳重銘：金融股被低估

台股大震盪2／金融股成震盪避風港 不敗教主：先抱先贏的是這2檔

錢鏡你家1／台積電飆3000元會怎樣？ 蔡明翰揭台股「最危險時刻」