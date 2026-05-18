ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股剉咧等！川普警告伊朗　亞股倒一片、油價衝回110美元

▲▼ 。（圖）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

中東緊張情勢再度升溫，美國總統川普對伊朗放話「時間正在倒數」，引爆市場對原油供應中斷的憂慮，國際油價重回每桶110美元關卡，亞太股市今（18）日普遍走弱，台指期開盤更一度跌逾500點，台股現貨開盤也面臨沉重壓力。

根據《CNBC》報導，川普周日在Truth Social發文警告伊朗「快點行動」，並稱「時間至關重要」，若伊朗不盡快採取行動，恐怕「什麼都不剩」。川普並未進一步說明希望伊朗採取哪些行動，也未明講後續可能採取的措施，但相關談話已讓市場重新擔憂中東衝突升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

油價率先反應供應疑慮，國際指標布蘭特原油7月期貨上漲1.34%，來到每桶110.72美元；美國西德州中級原油6月期貨也上漲1.75%，報每桶107.26美元。市場憂心，若荷莫茲海峽持續關閉，全球原油供應恐進一步吃緊，進一步推升通膨與資金避險壓力。

亞股同步承壓，澳洲S&P/ASX 200指數下跌0.76%；日本日經225指數下跌0.2%，東證指數小漲0.1%；南韓Kospi與小型股Kosdaq指數跌幅均超過2%。香港恒生指數期貨報25,733點，也低於前一交易日收盤25,962.73點。

債市同樣出現賣壓，日本10年期公債殖利率跳升逾8個基點至2.785%，反映市場對通膨與全球債券殖利率走高的擔憂。華府與德黑蘭雖在4月初達成脆弱停火，但美國仍封鎖伊朗港口，伊朗也持續關閉荷莫茲海峽，讓市場避險情緒升溫。

美股期貨則變動不大，道瓊工業平均指數期貨下跌100點、約0.2%，標普500與那斯達克100期貨在平盤附近震盪。上周五美股三大指數收低，科技股成為重災區，英特爾跌逾6%，超微、美光分別下挫5.7%與6.6%，輝達也跌4.4%，市場接下來將聚焦輝達與美國大型零售商財報。

粉絲看過來！！K-SPARK 「演唱會票券特區8880元-2張」提供星光雲粉絲即刻購買！

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【司機回頭嚇傻】不知情載走溜上車的小女孩...聽到哭聲後反應超暖心QQ

推薦閱讀

三星罷工雪上加霜！輝達爆轉單　加收違約金

三星罷工雪上加霜！輝達爆轉單　加收違約金

韓國三星電子（Samsung Electronics）半導體部門傳出大規模罷工風險，引發市場對全球AI供應鏈穩定性的擔憂。儘管三星官方否認相關說法，但當地報導指出，內部已瀰漫不安氣氛，市場甚至流傳，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）可能拒收罷工期間生產的產品，擔憂良率下滑與交貨延遲問題，恐使三星面臨失去重要客戶與退出部分供應鏈的壓力。

2026-05-18 12:23
SpaceX拚6／ 12掛牌！ 昇達科領軍　5檔低軌衛星概念股刷漲停

SpaceX拚6／ 12掛牌！ 昇達科領軍　5檔低軌衛星概念股刷漲停

SpaceX IPO（首次公開募股）進入倒數計時，外傳將於6月12日在那斯達克（Nasdaq）掛牌上市，低軌道衛星族群成為今（18）日台股力抗跌勢族群，千金股昇達科（3491）開低之後，急拉至1855元漲停價位，頗有挑戰1895元前波高點企圖心，耀登（3138）、敬鵬（2355）、啟碁（6285）、事欣科（4916）等四檔也高掛漲停。

2026-05-18 10:57
快訊／台股盤中急崩千點拉回　00403A破發爆50萬張大量

快訊／台股盤中急崩千點拉回　00403A破發爆50萬張大量

上周五（15日）美股四大指數全數收黑，而今（18）日台股順勢拉回整理，開盤11分鐘左右，指數一度大跌千點點，主動統一升級50（00403A）無法倖免於難，最低來到9.7元，正式跌破10元票面發行價，跌幅約2.9%，到九點半成交已經超過50萬張。

2026-05-18 09:39
最純炸雞股來了！「繼光香香雞」登錄創櫃板　台股3檔迎戰

最純炸雞股來了！「繼光香香雞」登錄創櫃板　台股3檔迎戰

炸雞向來國民美食，根據統計國人平均一年可吃掉超過兩億支炸雞，目前掛牌炸雞股包括三商餐飲（7705）、揚秦國際 （2755）、王座國際（2751）等，以「繼光香香雞」聞名香繼光（7418），已向櫃買中心登錄創櫃板，堪稱最純炸雞股，預計5月20日掛牌。

2026-05-18 11:50
台積電喊賣！出脫1.52億股壓力大　世界先進直摜跌停委賣破5千張

台積電喊賣！出脫1.52億股壓力大　世界先進直摜跌停委賣破5千張

晶圓代工龍頭台積電（2330）宣布計畫售出晶圓代工廠世界先進（5347）普通股，出售股數不超過 1 億 5,200 萬股，約相當於 8.1%的世界先進公司已發行股本，今（18）日世界先進開盤直摜跌停價159元，開盤僅10分鐘委賣已破5200張。

2026-05-18 09:20
台股狂拉近9百點！高息ETF抗震　00878除息前爆量搶上車

台股狂拉近9百點！高息ETF抗震　00878除息前爆量搶上車

台股今（18）日從開盤11分鐘跌逾千點急拉，至午盤跌約130點，來回拉近900點，高息ETF領軍抗震擠身成交量前十大ETF，明（19）日除息的國泰永續高息（00878）今最後買進日湧入近10萬張成交量，股價一度翻紅來到28元，成為逆勢指標。

2026-05-18 12:49
00403A破發「9.7元是甜甜價？」　不敗教主喊別急：上周就勸快賣

00403A破發「9.7元是甜甜價？」　不敗教主喊別急：上周就勸快賣

今日台股順勢拉回整理，開盤11分鐘左右，指數一度大跌千點，主動統一升級50（00403A）無法倖免於難，最低來到9.7元，正式跌破10元票面發行價，跌幅約2.9%。對此，「不敗教主」陳重銘表示，上禮拜就提醒溢價過高，有貨快出，「短期內想要賺錢，難啊！」

2026-05-18 10:52
00403A破發了！　不敗教主：上禮拜就提醒「有貨快出」

00403A破發了！　不敗教主：上禮拜就提醒「有貨快出」

主動式台股ETF主動統一升級50（00403A）12日以10元發行價掛牌，首日就吸引投資人開搶，股價一度衝到10.98元。然而，今（18）日台股拉回整理，00403A最低來到9.7元，正式跌破10元票面發行價。對此，「不敗教主」陳重銘表示，他上周就提醒過，「溢價太高，有貨快出」。

2026-05-18 10:51
矽力*-KY攻漲停！電源管理IC急單加持　法人估今年賺近1股本

矽力*-KY攻漲停！電源管理IC急單加持　法人估今年賺近1股本

受到美伊情勢僵持影響，台股今（18）日早盤急跌逾千點，大型權值股多熄火，不過IC設計矽力*-KY（6415）盤中亮燈漲停，衝上每股514元的價位，本土法人最新報告認為，矽力*-KY在電源管理IC急單加持下，今年每股稅後純益（EPS）有望來到9.3元，賺近一個股本。

2026-05-18 10:21
台股季線乖離率14.9%　財經作家「10%↓較健康」：今天不用搶廁所

台股季線乖離率14.9%　財經作家「10%↓較健康」：今天不用搶廁所

美股4大指數全面下跌，台股今（18日）以41095.82點開出，指數下跌76.54點，跌幅0.19％。對此，財經作家阿格力表示，目前大盤與季線乖離率來到14.9％的情況下，修正一下也是不錯，若修正到10%以下會比較健康，「洗一下籌碼」。他也笑喊，今天大家可以安心上班，不必「搶廁所」盯盤。

2026-05-18 10:07

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳24年竟一毛領不到！專家揭「差一點」致命陷阱

台股沒崩只是換人漲　操盤手點名接棒族群

快訊／台股盤中急崩千點拉回　00403A破發爆50萬張大量

00403A掛牌日溢價逾5%！不敗教主：庫存賣光了

台積電喊賣！出脫1.52億股壓力大　世界先進直摜跌停委賣破5千張

台股剉咧等！川普警告伊朗　亞股倒一片、油價衝回110美元

台積電跌40元至2225　台股殺621點失守4萬1

連日多艘巨輪穿越荷莫茲海峽　保賠業估我貨櫃三雄仍是繼續等候

SpaceX拚6／ 12掛牌！ 昇達科領軍　5檔低軌衛星概念股刷漲停

矽力*-KY攻漲停！電源管理IC急單加持　法人估今年賺近1股本

「這檔」記憶體大廠今年暴漲494%　高層賣股套現

最純炸雞股來了！「繼光香香雞」登錄創櫃板　台股3檔迎戰

散戶都不怕！科技ETF一募集就爆　巴菲特卻拉高現金部位

00403A破發了！不敗教主：有提醒有貨快出

你早晚要買台積電的！　分析師估幾年後市值3兆美元

輝達攜手英特爾幹大事！　台灣概念股一次看

台股季線乖離率14.9%　財經作家「10%↓較健康」

萬海首季獲利衰退幅度最低　長線少、短線運力增是關鍵因素

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
孫安佐遭聲押禁見！　經紀人交保認了「管不動」決定卸任

孫安佐遭聲押禁見！　經紀人交保認了「管不動」決定卸任
賴清德曝「台獨2意涵」　台灣前途決議文+蔡英文4堅持是國家政策

賴清德曝「台獨2意涵」　台灣前途決議文+蔡英文4堅持是國家政策

意外載走偷上車的小女孩　司機聽見哭聲反應超暖心

意外載走偷上車的小女孩　司機聽見哭聲反應超暖心

孫安佐經紀人交保　認「管不動」決定卸任

孫安佐經紀人交保　認「管不動」決定卸任

午後中南部留意較大雨勢　未來一周全台高溫30度以上

午後中南部留意較大雨勢　未來一周全台高溫30度以上

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366