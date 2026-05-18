台股剉咧等！川普警告伊朗　亞股倒一片、油價衝回110美元

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

中東緊張情勢再度升溫，美國總統川普對伊朗放話「時間正在倒數」，引爆市場對原油供應中斷的憂慮，國際油價重回每桶110美元關卡，亞太股市今（18）日普遍走弱，台指期開盤更一度跌逾500點，台股現貨開盤也面臨沉重壓力。

根據《CNBC》報導，川普周日在Truth Social發文警告伊朗「快點行動」，並稱「時間至關重要」，若伊朗不盡快採取行動，恐怕「什麼都不剩」。川普並未進一步說明希望伊朗採取哪些行動，也未明講後續可能採取的措施，但相關談話已讓市場重新擔憂中東衝突升級。

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油價率先反應供應疑慮，國際指標布蘭特原油7月期貨上漲1.34%，來到每桶110.72美元；美國西德州中級原油6月期貨也上漲1.75%，報每桶107.26美元。市場憂心，若荷莫茲海峽持續關閉，全球原油供應恐進一步吃緊，進一步推升通膨與資金避險壓力。

亞股同步承壓，澳洲S&P/ASX 200指數下跌0.76%；日本日經225指數下跌0.2%，東證指數小漲0.1%；南韓Kospi與小型股Kosdaq指數跌幅均超過2%。香港恒生指數期貨報25,733點，也低於前一交易日收盤25,962.73點。

債市同樣出現賣壓，日本10年期公債殖利率跳升逾8個基點至2.785%，反映市場對通膨與全球債券殖利率走高的擔憂。華府與德黑蘭雖在4月初達成脆弱停火，但美國仍封鎖伊朗港口，伊朗也持續關閉荷莫茲海峽，讓市場避險情緒升溫。

美股期貨則變動不大，道瓊工業平均指數期貨下跌100點、約0.2%，標普500與那斯達克100期貨在平盤附近震盪。上周五美股三大指數收低，科技股成為重災區，英特爾跌逾6%，超微、美光分別下挫5.7%與6.6%，輝達也跌4.4%，市場接下來將聚焦輝達與美國大型零售商財報。