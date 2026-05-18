台積電跌40元至2225　台股殺621點失守4萬1

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（18日）以41095.82點開出，指數下跌76.54點，跌幅0.19％。隨後跌勢進一步擴大，下殺621.42點至40550.94點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到2225元，跌幅1.77％；鴻海（2317）上漲2.5元至251元；聯發科（2454）下跌20元至3240元；廣達（2382）下跌1元來到305元；長榮（2603）下跌0.5元至200元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌537.29點或1.07％，收在49526.17點；標準普爾500指數下跌92.74點或1.24％，收7408.5點；那斯達克指數下跌410.07點或1.54％，收在26225.15點；費城半導體指數下跌485.32點或4.02％，收11588.46點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49526.17 ▼537.29 ▼1.07% S&P500 7408.5 ▼92.74 ▼1.24% NASDAQ 26225.15 ▼410.07 ▼1.54% 費城半導體指數 11588.46 ▼485.32 ▼4.02%

資料來源：證交所