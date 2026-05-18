矽力*-KY攻漲停！電源管理IC急單加持　法人估今年賺近1股本

▲矽力董座陳偉。（圖／翻攝證交所直播）

記者高兆麟／台北報導

受到美伊情勢僵持影響，台股今（18）日早盤急跌逾千點，大型權值股多熄火，不過IC設計矽力*-KY（6415）盤中亮燈漲停，衝上每股514元的價位，本土法人最新報告認為，矽力*-KY在電源管理IC急單加持下，今年每股稅後純益（EPS）有望來到9.3元，賺近一個股本。

法人指出，矽力*-KY第一季EPS為1.98元，毛利率48.2%，季減3個百分點，低於市場預期，主要受到提前認列庫存跌價損失、產品組合變化，以及晶圓代工、封裝與測試成本上升影響。不過，受惠業外收益挹注，獲利仍優於市場原先預估約18%。

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展望第二季，在提前備貨需求延續下，營收預估將維持年增2成，尤其Data Center相關應用需求持續增長，有助支撐後續動能。不過，短期毛利率仍可能受到成本上升與價格調整時間差影響，法人預估第二季EPS約1.93元，較先前預估下修約12%。

從產品應用來看，矽力*-KY目前營收結構以消費性電子36%、工業用33%為主，車用電子占13%、IT占12%、網通6%。法人看好車用與AI/HPC將成為中長期主要成長引擎，包括BMS AFE、Vcore、車用PMIC等產品需求升溫，預估相關營收未來可望年增4至5成，占比提升至15%至20%。

此外，資料中心與伺服器相關業務，包括光通訊與電源供應器應用，目前營收占比約15%，公司也設定2026年資料中心營收比重達15%至20%，其中核心電源Vcore產品效益預計將於2027年進一步發酵。

法人認為，雖然中國PMIC市場競爭仍激烈，中高階產品進口替代進展也較緩慢，加上營運費用維持高檔，短期獲利成長空間仍有限，但隨著AI、車用與資料中心需求升溫，矽力*-KY中長期成長方向仍未改變。