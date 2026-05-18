00403A破發「9.7元是甜甜價？」　不敗教主喊別急：上周就勸快賣

▲台股早盤急跌逾千點。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（18）日順勢拉回整理，開盤11分鐘左右，指數一度大跌千點，主動統一升級50（00403A）無法倖免於難，最低來到9.7元，正式跌破10元票面發行價，跌幅約2.9%。對此，「不敗教主」陳重銘表示，上禮拜就提醒溢價過高，有貨快出，「短期內想要賺錢，難啊！」

00403A溢價偏高 不敗教主勸「有貨快賣」

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「不敗教主」陳重在臉書發文，上周就提醒00403A溢價已經偏高，若手上持有的人，建議快點賣掉，「在股市高點上市，短期內想要賺錢，難啊！」

有網友提問「就算有溢價，只要股價上漲，不就可以了？」陳重銘表示，問題是，沒有人知道後續會漲還是跌，「上市第一天溢價5%多，這是可以馬上放進口袋的，當然是先賺先跑了！」至於現在能不能趁機會加碼進場？陳重銘勸投資人不要急，「如果你的資金不充足，先好好觀察一下吧！」

00403A破發爆50萬張大量

台股人氣旺盛，00403A從募集到上周二（12日）上市掛牌話題不斷，資產規模從791億元，僅花四個交易日擴增至1500餘元，根據集保結算所資料顯示受益人數高達93萬餘人，排名擠進前五大。

00403A進場時機點落在指數4萬2千點高檔區，先前蓄積獲利了結賣壓伺機而動，加上外資大舉套利，當台股修正之際，很難獨善其身，上周甫掛牌出現大幅溢價追高投資人，就陷入短線套牢窘境。