00403A破發了！　不敗教主：上禮拜就提醒「有貨快出」

▲00403A話題不斷。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

主動式台股ETF主動統一升級50（00403A）12日以10元發行價掛牌，首日就吸引投資人開搶，股價一度衝到10.98元。然而，今（18）日台股拉回整理，00403A最低來到9.7元，正式跌破10元票面發行價。對此，「不敗教主」陳重銘表示，他上周就提醒過，「溢價太高，有貨快出」。

投資人搶買00403A

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00403A從募集到上市掛牌，話題不斷，僅花四個交易日，資產規模從791億元，擴增至1500餘億，根據集保結算所資料顯示，受益人數達93萬餘人，排名擠進前五大。不過很快的，00403A也出現溢價情況，讓許多投資人發現自己可能是買貴了，臉書更出現「00403A自救會」的社團。

00403A破發！不敗教主：上周就提醒

陳重銘稍早在臉書上發文直呼，「00403A跌破發行價，QQ」，在股市高點上市，短期內想要賺錢，實在困難。他上周就有提醒，「溢價太高，有貨快出」，結果便有網友提問，「就算有溢價，只要股價上漲，不就可以了？」

陳重銘解答，關鍵在於投資人不知道後續股價會是漲還是跌，「上市第一天溢價5%多，這是可以馬上放進口袋的，當然是先賺先跑了！」至於破發了該怎麼辦？是否能往下加碼？他認為如果資金不充足的話，最好先觀察一下，不要急。