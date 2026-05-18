SpaceX拚6／ 12掛牌！ 昇達科領軍　5檔低軌衛星概念股刷漲停

▲昇達科今攻漲停，展現挑戰前高企圖心。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

SpaceX IPO（首次公開募股）進入倒數計時，外傳將於6月12日在那斯達克（Nasdaq）掛牌上市，低軌道衛星族群成為今（18）日台股力抗跌勢族群，千金股昇達科（3491）開低之後，急拉至1855元漲停價位，頗有挑戰1895元前波高點企圖心，耀登（3138）、敬鵬（2355）、啟碁（6285）、事欣科（4916）等4檔也高掛漲停。

外電報導，SpaceX在IPO前夕啟動1拆5股票分割，以降低每股價格並提升市場參與度，此次股票分割預計於5月18日當周展開，6月4日進行路演，6 月11日定價，市場預估募資規模上看750億美元，估值落在1.5～1.75兆美元。

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SpaceX掛牌效應，激勵低軌道衛星族群表現，昇達科主要客戶包含SpaceX、Amazon LEO、AST以及英國的F公司，第一季來自低軌衛星貢獻營收達八成，單季每股稅後盈餘（EPS）3.68元，第二季EPS可望超過5元，今日股價鎖住1855元漲停價位。

昇達科如領頭攻堅，低價PCB廠敬鵬急攻57.7元漲停價位，創下波段新高，射頻天線廠耀登、衛星通訊啟碁、工業電腦事欣科同步刷漲停，華通（2313）勁揚逾8%，兆赫（2485）漲幅超過半根停板。