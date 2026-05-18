最純炸雞股來了！「繼光香香雞」登錄創櫃板　台股3檔迎戰

▲繼光香香將於5月20日登創櫃板。（圖／記者蕭筠攝）

記者巫彩蓮／台北報導

炸雞向來國民美食，根據統計國人平均一年可吃掉超過兩億支炸雞，目前掛牌炸雞股包括三商餐飲（7705）、揚秦國際 （2755）、王座國際（2751）等，以「繼光香香雞」聞名香繼光（7418），已向櫃買中心登錄創櫃板，堪稱最純炸雞股，預計5月20日掛牌。

目前具有炸雞題材掛牌公司包括上市三商餐飲（7705），目前旗下擁有三個主要品牌，分別是三商巧福、拿坡里和福勝亭，廣受歡迎的「拿坡里炸雞」（已正式更名為三商炸雞），第一季稅後淨利2330萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.35元，今日小跌到11點半左右股價為30.3元左右。

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揚秦國際（2755）主力品牌經營早午餐麥味登，目前全台總店數破千，「炸雞大獅」海內外店數127家，第一季稅後淨利0.61億元，EPS為1.65元，今日股價在131.5元平盤附近整理。

王座國際（2751）旗下共包括銀座杏子日式豬排、大阪王將、段純貞、京都勝牛、杏美小食堂等六大餐飲品牌，2023年取得韓國知名「橋村炸雞」台灣代理權，今日11點半左右股價小跌到52.2元。

香繼光擁有台式炸雞品牌-繼光香香雞成立於1973年，從台中起家，近年也持續布局多元餐飲品牌，代理日本「金子半之助」及「日本橋海鮮丼辻半」，透過直營、加盟，以及代理模式經營，將於5月20日登創櫃板。

