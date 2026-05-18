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三星罷工雪上加霜！輝達爆轉單　加收違約金

▲▼南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

韓國三星電子（Samsung Electronics）半導體部門傳出大規模罷工風險，引發市場對全球AI供應鏈穩定性的擔憂。儘管三星官方否認相關說法，但當地報導指出，內部已瀰漫不安氣氛，市場甚至流傳，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）可能拒收罷工期間生產的產品，擔憂良率下滑與交貨延遲問題，恐使三星面臨失去重要客戶與退出部分供應鏈的壓力。

根據韓國媒體《Business Korea》報導，三星電子Device Solutions（DS）部門負責人、暨副會長全永鉉（Jeon Young-hyun）近期已向內部下達指示，要求「即使罷工期間半導體生產全面停擺，也要優先確保品質」，顯示公司對供應與品質風險高度戒備。

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報導指出，隨著三星工會預定展開全面罷工，包括HBM、高階DRAM等AI記憶體產品能否如期交貨，已引發多家國際科技大廠關切。尤其市場盛傳，輝達對罷工期間生產的HBM產品品質抱持疑慮，不排除拒絕驗收相關產品，使三星內部危機感進一步升高。

由於AI加速器高度依賴HBM與伺服器DRAM，一旦記憶體出現瑕疵，整套AI系統恐需報廢，因此包括多家大型科技企業也對此次罷工可能造成的供應衝擊保持高度警戒。據了解，此次參與罷工人數可能達4萬人，超過三星半導體部門總員工數的一半，市場憂心正常生產將受到嚴重干擾。

業界人士分析，若三星無法穩定供貨，不僅可能面臨龐大違約與賠償壓力，也可能衝擊目前正擴產中的半導體產線，包括設備導入延後，以及System LSI與晶圓代工部門接單下滑等風險。

此外，外媒也開始關注此次事件對全球半導體供應鏈的影響。德國科技媒體《TechPowerUp》指出，三星目前供應HBM與伺服器DRAM等AI基礎設施核心產品，「即使只是小幅供應中斷，也可能讓客戶將訂單轉向美光（Micron）等競爭對手。」

市場認為，在AI需求持續高速成長下，HBM供應穩定性已成為各大雲端與AI晶片廠最重視的關鍵之一，若三星罷工進一步擴大，恐將牽動全球AI伺服器與高效能運算（HPC）供應鏈布局。
 

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關鍵字： 三星

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