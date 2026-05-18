台股狂拉近9百點！高息ETF抗震　00878除息前爆量搶上車

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（18）日從開盤11分鐘跌逾千點急拉，至午盤跌約130點，來回拉近900點，高息ETF領軍抗震擠身成交量前十大ETF，明（19）日除息的國泰永續高息（00878）今最後買進日湧入近10萬張成交量，股價一度翻紅來到28元，成為逆勢指標。

台股進入高檔震盪深水區，觀察今（18）日成交量前十大ETF，主動式台股ETF仍為交投重心，不過資金板塊有轉向高股息ETF跡象。

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受益人數158.2萬00878，為台股ETF受益人數第二高，此次每股配息0.66元，為配息來新高，以今日平盤價27.9元計算，單次配息率約2.37%，年化配息率約9.48%，除息日為5月19日，今（18）日為此次配息買進日最後上車日，到12點20分左右成交量突破10萬張，為ETF成交量第六大個股。

00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，目前成分股約5成為AI概念股、3成金融股，前十大成分股為聯電（2303）10.89%、聯發科（2454）8.99%、國泰金（2882）8.81%、中信金（2891）8.49%、富邦金（2881）7.21%、日月光投控（3711）5.77%、華碩（2357）3.75%、元大金（2885）3.37%、臻鼎-KY（4958）2.96%，以及光寶科（2301）2.69%。

