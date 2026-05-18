從國土美學到人文探索　港務公司邀郭瓊瑩、王文靜開講港灣新視界

▲中國文化大學景觀學系主任郭瓊瑩教授精采的演說。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

為深耕企業文化、提升港灣空間美學並翻轉創新思維，台灣港務公司近日辦理「展望永續講座」，邀請素有「國土美學教母」之稱的中國文化大學景觀學系主任郭瓊瑩教授以及「品味私塾」創辦人王文靜演講，分別從「國家門面美學」與「人文歷史探索」的視角，帶領港務同仁重新審視港口價值。

港務公司期盼港口從將傳統的貨運樞紐，轉化為具備歷史溫度與環境永續的「海洋國家大客廳」。專精於國土計畫與韌性城市治理的郭瓊瑩教授，以「環境台灣—海洋國家的客廳」為題，為港灣的未來發展提出動人願景。

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郭瓊瑩在講座中提出一個深刻的比喻：當外賓抵達港口的第一眼所見，正是台灣給世界的第一印象。因此，港灣等同於台灣的「大客廳」，它不應只是冷硬的運輸與經濟節點，更承載國家的品味、環境價值與文化氣質。這份期許也賦予了港務公司嶄新的使命-把港灣設施轉化為融合「綠能永續」、「在地美學」與「人本關懷」的優雅空間。

▲品味私塾王文靜創辦人啟發港務同仁們一起當個探索者。（圖／港務公司提供）

王文靜則以其細膩的媒體洞察力，帶領港務同仁進行一場「探索未曾看見的台灣」之旅。在她的演講中，港口不再只是冷硬的碼頭與貨物流通的節點，而是匯聚人文溫度與城市故事的所在。

她以生動的歷史脈絡指出，從淡水河口飄散茶葉香、對接全球的「茶金」歲月，到基隆港口承載煤礦運輸、映照時代繁華的「黑金」風華，每一座碼頭、每一條航線都深藏著臺灣的發展縮影。她語重心長地勉勵港務同仁：「這個世界不缺精彩，缺的是探索。」期許港務人能放慢腳步，以不同角度看待熟悉的港灣，發掘蘊藏在海風與浪花中的歷史深度與壯闊。

台灣作為海洋國家，港口不僅是通往世界的門戶，也是世界認識台灣的起點。透過郭教授的美學期許與王創辦人的人文啟發，港務公司將兼顧港灣發展與永續共榮，以嶄新的思維與視野，致力為台灣打造一個最溫暖、最具自信的最美門面。