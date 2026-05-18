台股收跌280.54點　台積電跌25元至2240

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（18日）開低走低，加權指數終場大跌280.54點，以40891.82點作收，跌幅0.68％，成交量9904.66億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌76.54點開出，指數開低走低，盤中最高達41095.82點，最低40170.17點，終場收在40891.82點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到2240元，跌幅1.1％；鴻海（2317）維持平盤至248.5元；聯發科（2454）上漲140元至3400元；廣達（2382）下跌6元來到300元；長榮（2603）下跌3元至197.5元。
今天漲幅前5名個股為宇隆（2233）上漲29.5元，漲幅10％；啟碁（6285）上漲26元，漲幅10％；力智（6719）上漲20元，漲幅10％；國巨*（2327）上漲45.5元，漲幅9.99％；穎漢（4562）上漲3.9元，漲幅9.99％。
跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌1.55元，跌幅9.94％；訊芯-KY（6451）下跌57元，跌幅9.88％；天瀚（6225）下跌3.4元，跌幅9.7％；尖點（8021）下跌41元，跌幅9.29％；溢泰實業（7818）下跌6.2元，跌幅8.86％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|宇隆（2233）
|324.5
|▲29.5
|▲10.0％
|啟碁（6285）
|286.0
|▲26.0
|▲10.0％
|力智（6719）
|220.0
|▲20.0
|▲10.0％
|國巨*（2327）
|501.0
|▲45.5
|▲9.99％
|穎漢（4562）
|42.95
|▲3.9
|▲9.99％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|森崴能源（6806）
|14.05
|▼1.55
|▼9.94％
|訊芯-KY（6451）
|520.0
|▼57.0
|▼9.88％
|天瀚（6225）
|31.65
|▼3.4
|▼9.7％
|尖點（8021）
|400.5
|▼41.0
|▼9.29％
|溢泰實業（7818）
|63.8
|▼6.2
|▼8.86％
資料來源：證交所
讀者迴響