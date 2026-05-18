台股收跌280.54點　台積電跌25元至2240

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（18日）開低走低，加權指數終場大跌280.54點，以40891.82點作收，跌幅0.68％，成交量9904.66億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌76.54點開出，指數開低走低，盤中最高達41095.82點，最低40170.17點，終場收在40891.82點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到2240元，跌幅1.1％；鴻海（2317）維持平盤至248.5元；聯發科（2454）上漲140元至3400元；廣達（2382）下跌6元來到300元；長榮（2603）下跌3元至197.5元。

今天漲幅前5名個股為宇隆（2233）上漲29.5元，漲幅10％；啟碁（6285）上漲26元，漲幅10％；力智（6719）上漲20元，漲幅10％；國巨*（2327）上漲45.5元，漲幅9.99％；穎漢（4562）上漲3.9元，漲幅9.99％。

跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌1.55元，跌幅9.94％；訊芯-KY（6451）下跌57元，跌幅9.88％；天瀚（6225）下跌3.4元，跌幅9.7％；尖點（8021）下跌41元，跌幅9.29％；溢泰實業（7818）下跌6.2元，跌幅8.86％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 宇隆（2233） 324.5 ▲29.5 ▲10.0％ 啟碁（6285） 286.0 ▲26.0 ▲10.0％ 力智（6719） 220.0 ▲20.0 ▲10.0％ 國巨*（2327） 501.0 ▲45.5 ▲9.99％ 穎漢（4562） 42.95 ▲3.9 ▲9.99％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 森崴能源（6806） 14.05 ▼1.55 ▼9.94％ 訊芯-KY（6451） 520.0 ▼57.0 ▼9.88％ 天瀚（6225） 31.65 ▼3.4 ▼9.7％ 尖點（8021） 400.5 ▼41.0 ▼9.29％ 溢泰實業（7818） 63.8 ▼6.2 ▼8.86％

資料來源：證交所