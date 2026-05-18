聯邦快遞精準助力久元電子12噸半導體設備　準時跨海引進

▲聯邦快遞精準助力久元電子，跨海引進關鍵半導體設備。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導



在全球AI浪潮與高效能運算(HPC)需求的驅動下，半導體先進製程愈發依賴精密設備的跨境即時物流，以確保產能穩定。全球快遞運輸業聯邦快遞(FedEx)表示，透過其客製化的直飛物流服務，成功協助台灣半導體後段OEM服務及自動化設備重要供應商-久元電子(YTEC)，完成關鍵半導體生產設備的跨境進口運輸。

在此次合作中，聯邦快遞協助久元電子突破傳統貨運代理的侷限，確保13件、共計12噸的高精密設備在全程無損壞、無延誤的情況下順利從日本運抵台灣。



隨著全球對AI伺服器及先進運算需求激增，半導體產業正面臨產能擴張的巨大壓力，在時程極其緊湊的半導體機台安裝過程中，任何運輸環節的延誤都可能導致生產線延宕，進而為客戶帶來巨大的損失。

總部位於有「台灣矽谷」之稱的新竹，久元電子為台灣半導體產業的重要共應商之一，持續擴展其測試、研磨、切割及封裝解決方案，以滿足全球市場需求。久元電子表示，過去該公司長期依賴傳統貨運代理商從日本進口設備。然而，隨著業務規模快速成長，傳統模式下的轉機風險與不確定的預計到達時間(ETA)，成為工程團隊在規劃裝機排程時的一大挑戰。

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聯邦快遞深知高科技產業客戶需求，不只是單純物流服務，因此針對久元電子痛點，提供超越單純運送的客製化「三大直飛解決方案」：

消除轉機延誤風險：規劃由日本成田國際機場直飛台灣桃園國際機場的專屬航線，徹底排除因轉機遺漏或連接延誤導致的停工風險。

精準預測到貨時間：直飛服務提供高度精確的預計到達時間，使得久元電子的工程團隊能與海外供應商同步，精準規劃裝機排程，極大化運營效率。

跨國團隊無縫協作：聯邦快遞日本與台灣的業務及營運團隊緊密對接，確保貨件從艙位預留、價格優化到最後的一哩路交付皆完美執行。

此次任務順利完成，且達成零損傷、零延誤的目標。這不僅是久元電子首次與聯邦快遞在半導體設備進口上的合作，更打破了業界過往對大型機台僅能依賴傳統貨代的刻板印象。

聯邦快遞強調，精準物流已從後勤支援提升為風險控管與長期競爭力的關鍵。透過數位智慧工具與客製化的貨運方案，聯邦快遞已成功協助包括美光在內的半導體領袖提升供應鏈預測性。

久元電子的成功案例再次證明，穩健且具彈性的物流鏈是加速產品上市、縮短創新週期的重要引擎。未來，聯邦快遞將持續以深厚的產業專業，協助更多台灣高科技企業在全球半導體競賽中領先達陣。