台股漲多震盪　富邦、聯博2檔主動式水ETF今進場募集

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

在AI、高效能運算（HPC）及半導體產業需求持續增溫帶動下，台股出現震盪現象，主動式ETF募集潮仍在持續中，富邦投信「台灣龍耀主動式ETF」（00405A）、聯博投信「台灣動能收益50主動式ETF 」（00404A）今（18）日同步進行募集，發行價均為10元。

00405A擬任經理人高晧欣表示，隨著AI應用持續擴散，台灣在半導體、AI伺服器、先進封裝及電子供應鏈等領域，仍具備完整且具競爭力的產業優勢，台股中長期基本面仍具支撐。

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高晧欣指出，今年以來市場資金持續聚焦AI供應鏈，但產業輪動速度加快，從大型權值股延伸至中小型成長股、ASIC、自動化設備、散熱、PCB與高速傳輸等相關族群，反映AI需求已逐步由單一題材擴散至整體產業鏈，面對快速變化的市場環境，主動式投資策略可望更具彈性調整空間。

聯博投信指出，過去十年，台股年化報酬表現達21.1%，優於美股、全球成長股及亞太（不含日本），市場預估今（2026）年台灣企業每股盈餘成長幅度近三成，資通訊產品與電子零組件佔出口比重逾七成，而AI是驅動台股中長期成長的重要引擎。

全球大型CSP雲端服務供應商、HPC AI與高效能運算供應商持續擴張AI資產本支出，今年與明（2027）年超大型資料中心營運商資本支出有望分別接近7400億與9100億美元，台灣AI整體供應鏈皆可望持續受惠，目前聯博投資團隊相對看好半導體與AI相關上中游硬體供應鏈，包括晶圓代工、IC設計、IDM大廠，以及封測、封裝與設備材料；另外也關注部分包含散熱、電源供應器與被動電子零組件等AI中下游領域。

