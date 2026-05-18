挫咧等！小麵店發票誤開同號20張追不回　中千萬特別獎就賠2億元

▲統一發票即將在5月25日開獎，不過有小店家因誤開發票緊盯獎號中。圖為示意照，非指當事店家。（圖／記者林育綾攝）

記者陳瑩欣／台北報導

統一發票開錯號碼，店家可能面臨驚人賠付壓力。北區國稅局近期宣導案例，轄內一間小麵店，因發票系統異常，在3至4月期間某天誤開出多張「同字軌同號碼」統一發票。店家發現後立即通報國稅局，並嘗試追回作廢重開，但仍有約20張發票追不回來。由於財政部將於5月25日公告3至4月期統一發票中獎號碼，若該組重複號碼對中特別獎，店家最高就得賠付2億元獎金。

稅務人員表示，錯開的發票不會影響消費者兌獎權益，民眾手中的發票只要符合中獎規定，仍可正常領獎；但若因營業人重複開立發票，造成代發獎金單位溢付獎金，依法須由營業人賠付。

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據了解，發生重複開立發票的是新北市一間小吃店，平日小本經營，主要販售麵食、湯品等餐點。店家主張，系統異常時間僅有1天，發現異常後已立即請廠商修正，也透過社群媒體公告，希望消費者協助將錯誤發票帶回作廢重開。不過，仍有約20張發票無法追回。

稅務人員指出，若消費者使用載具存發票，店家可透過財稅資料中心系統重新開立正確發票號碼，並重新上傳交易資料；但若屬傳統二聯式發票，或已印出的紙本電子發票，實務上追回與校正難度較高，因此才會出現部分發票無法收回的情況。

北區國稅局說明，依《統一發票給獎辦法》第15條之1規定，營業人若重複開立或列印主管稽徵機關配給的統一發票字軌號碼，導致代發獎金單位溢付獎金，應由營業人賠付溢付獎金。

此外，營業人開立電子發票字軌號碼若有重複開立，且無法收回作廢重開，依《加值型及非加值型營業稅法》第48條規定，原則上可處銷售額1%罰鍰，最低1500元、最高1.5萬元。不過，該店已主動向國稅局通報，符合《稅務違章案件減免處罰標準》第16條第5款規定，罰鍰部分可免予處罰，但一年內以3次為限。

財會相關人士指出，若5月25日開獎號碼剛好對中該批重複發票，後續仍須釐清異常原因，包括系統廠商責任、人員操作流程及合約約定等，才有機會進一步討論賠付分攤。不過在開獎前，店家仍得先面對最高2億元的潛在資金風險，超過該店資本額。