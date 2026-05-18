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00685L擬1拆24 　可望成為萬元入手最便宜正2台股ETF

▲▼美國總統川普針對格陵蘭議題釋出關稅暫緩訊號，帶動美股全面反彈，台股今早開盤後也開出紅盤持續大漲。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤,市場信心,護盤,理財,投資,護盤,產業衝擊,對美關稅。（圖／記者李毓康攝）

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

群益投信發行「群益臺灣加權指數單日正向2倍」（00685L）已於完成受益人會議，分割決議案順利通過，由於00685L發行價10元，市場上台股正二ETF中最低的，以上周五（15日）受益人會議當天每股淨價243.05元來看，00685L將有機會1拆分為24，分割後市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，可能成為市場上最能小資入手的台股正二ETF。

ETF理財達人表示，台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金（等於天天自動加碼），因此在多頭趨勢，正2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍，以00685L為例，截至上周五（15日），上市表現以來上漲2373.29%遠大於台灣加權報酬指數同期間報酬478.49%的2倍 (956.98%) 的報酬，在AI硬體需求爆發的投資趨勢下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2ETF。

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根據群益投信官網先前公告資料，00685L拆分預估重要時程分別為，今（18）公告決議結果、6月4日公告分割比率與日程、6月30日最後交易日、7月1日6日停止申贖與交易、7月3日至6日停止過戶、7月7日恢復申贖、交易、借券、過戶。不過，群益投信00685L已上周五通過受益人大會，後續將依據決議結果進行分割作業，分割比率及相關日程也將另行公告，提醒投資人關於00685L分割之實際日程還是要以群益投信網站，相關資訊也將同步公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會等網站。
 

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