中信e-Cash雙智能守護企業金流　加碼優利活存強化資金效益！

財經中心／台北報導

在數位轉型加速與資安防護意識持續提升的時代，中小企業不僅追求營運效率，更日益重視金流的「即時掌握」與「安全防護」。有鑑於此，中國信託銀行持續優化「中國信託行動e-Cash APP」，以「雙智能」為核心，從帳戶安全到金流管理，全面升級企業數位金融體驗，讓企業能在第一時間掌握金流動態，進一步提升決策效率與營運安心感。

▲中信銀行動e-Cash APP智能亮點功能 - 資金水位客製化提醒。



智能帳戶安全：專利「企業智能防護網」結合行動裝置綁定，帳戶防護再提升

過去不少企業對帳戶安全的認知，多半停留在帳密保護與權限設定，但現在企業在意的不只是有沒有防護，更在於能否於異常發生前即時察覺並提前應對。

「中國信託行動e-Cash APP」今年取得專利肯定的「企業智能防護網」，便進一步把風險偵測往前推進，不同於過往偏重密碼與驗證流程的被動式防護，強調智能偵測與主動預警。其整合登入安全、交易安全與系統安全三大面向，透過異常登入偵測、設備認證與系統版本檢核等機制，建立多道防護架構；同時結合數位Token與生物辨識技術，強化交易授權的同時也提升了金流操作的便利性。

此外，中信銀e-Cash APP在登入安全上亦提供綁定機制，企業用戶可透過行動裝置綁定生物辨識驗證（指紋或臉部辨識）快速登入，不僅提升登入便利性，也有效降低帳號遭未授權登入的風險。透過裝置綁定、即時監測與主動提醒等多層防護機制，中信銀e-Cash APP進一步強化帳戶使用環境安全，讓企業在兼顧操作便利的同時，也能建立更穩固的安全防線。

智能金流管理：交易推播+資金水位客製化提醒，即時掌握金流並預警風險

除專利級帳戶安全守護機制外，「中國信託行動e-Cash APP」亦透過智能推播機制，進一步強化企業金流管理能力。企業主可透過「客製化智能推播」設定特定對象與金額條件，精準掌握關鍵交易對象的資金往來情況；同時結合「智能交易提醒」功能，不僅能即時接收每筆交易通知，亦可於預約交易執行前主動偵測帳戶資金狀況，若餘額不足即提前通知，協助企業及早調度資金，有效提升企業主資金運用效率。

另一方面，「資金水位提醒」讓企業可依營運需求自訂帳戶安全門檻，一旦餘額低於設定金額，即時發送警示通知，有效防範異常資金流出風險。進一步搭配「客製化推播通知」，企業主可依需求設定特定對象與特定金額的入帳提醒，精準掌握關鍵交易對象的資金往來情況。透過即時掌握與預警機制並行，全面提升企業金流管理的安全性。

限時雙優惠上線 助攻企業營運效率與資金運用

為降低企業導入數位帳管工具的使用門檻，並讓資金運用更有彈性，中信銀針對中小企業同步推出兩大專屬優惠方案。其中，「e-Cash Token優惠活動」力挺發展電商經營模式，凡符合指定資格之中小企客戶，即日起只要到中國信託銀行各分行臨櫃新申請e-Cash服務，即享「動態密碼機(Token)」免預收服務費之優惠，搭配APP綁定生物辨識，企業主可透過手機快速一指登入，24小時掌握金流脈動。

點我了解活動詳情 : https://ctbc.tw/jerzo2

另一項是即日起至2026年12月31日止推出專為中小企業戶打造的「專戶優利活存5」專案，符合條件之中小企業客戶可至分行臨櫃辦理，存入新臺幣100萬(不含)以上之存款即可享活存利率加碼優惠，最高加碼0.355%，讓公司資金發揮最大效益的時刻就是現在！相關專案辦法詳見中國信託銀行官網。

點我了解專案詳情: https://ctbc.tw/BedFrq

持續獲獎+專利肯定 引領企業數位金融新標準

憑藉持續創新與優化的智能應用，「中國信託行動e-Cash APP」於2023、2024年榮獲《The Digital Banker》全球最佳數位客戶體驗中小企業行動銀行 後，2026年再度奪下第三座大獎，展現其於數位服務與用戶體驗上的領先實力。從雙智能到專利級防護機制，再到國際級獎項肯定，中信銀e-Cash APP已成為結合智能的企業帳務管理工具首選。未來，中信銀行將持續深化智能金融布局，陪伴中小企業穩健邁向數位轉型，打造長期競爭優勢。

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