美西貨增、美東貨減　對運價是否造成影響近兩日揭曉

▲美國東岸和墨西哥灣港口4月進口貨裝卸量年減18%。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國西岸洛杉磯港發表的數據顯示，該港4月處理貨櫃890,861箱(20呎櫃)，年增5.7%，創下歷史上第二好的4月業績，其中進口實櫃達到459,825箱，年增5%，月增21%，但是美國東岸和墨西哥灣港口卻傳出4月進口貨裝卸量年減18%訊息，對此國內超大型攬貨公司指出，目前是美西線船班滿載，美東線不滿狀況，至於是否影響本周漲價，近兩日就可揭曉。

根據船公司的規劃，本周美西線運價要從本月初的2600美元漲到3300-3400美元，美東自3600美元漲到約4500-4550美元，由於目前美西線船班都呈現滿載狀況，估計可以順利漲價，美東線是否能漲足，估計明、後天看船公司實收狀況就可確認。

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全球航運數據分析機構Descartes Systems Group的報告指出，2026年4月美國貨櫃進口總量為228萬箱，年減5.5%，月減3.2%，但西海岸港口貨量顯著回升，除洛杉磯外，長灘港月增13.1%，而東海岸和墨西哥灣港口則遭遇重創，年減18%至18.2%。



造成這一現象的主要原因是美國東海岸航線部分依賴蘇伊士運河通道，但受紅海危機以及近期荷莫茲海峽局勢持續動蕩的影響，大量船公司被迫選擇繞行非洲好望角，除導致航程大幅拉長，燃油等運營成本飆升，還帶來了極大的時效不確定性。相較之下，美西航線經太平洋直航，受中東地緣衝突影響很小，成為美國進口商規避風險、保障供應鏈穩定的首選替代通道。

另一家超大型攬貨公司則負責人指出，本周的漲價主要還是仰賴船公司減班、減艙，目前貨量增長並未如預期，六月運價能否進一步調升還要觀察。