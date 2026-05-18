聯電土洋對作！外資狠砍4.5萬張　投信列為買超榜首

▲土洋法人對作聯電。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
上周五（15日）美股四大指數收黑，今（18）日台股震盪拉回收黑，失守4萬1千點大關，外資持續調節，賣超452.4億元，連續兩天賣超，賣超第一名個股聯電（2330）呈現土洋法人對作，外資賣超4.5萬張，但投信買超2萬多張。
今日早盤台股大跌將近千點，最低來40170點，終場跌幅收斂，下跌280.54點或跌幅0.68%，以40891.82點，成交金額降至9919.32億元。
根據證交所資料顯示，外資賣超452.4億元；投信買超157.17億元；自營商賣超139.26億元，其中自行買賣部分賣超10.94億元，避險方面賣超128.31億元，合計三大法人賣超434.49億元。
外資今日賣超前十大個股、張數，分別聯電（2303）4萬5921張、凱基金（2883）2萬7859張、群創（3481）2萬6508張、華邦電（2344）1萬9138張、力積電（6770）1萬8226張、台泥（1101）1萬7029張、台新新光金（2887）1萬2896張、南亞（1303）1萬1381張、第一金（2892）1萬1082張、長榮（2603）1萬1067張。
外傳SpaceX 掛牌落在6月12日，低軌道衛星題材發酵，外資買超前三大個股均為相關個股，分別華通（2313）1萬3246張、敬鵬（2355）1萬321張、兆赫（2485）8088張。
外資買超第四～十名個股、張數分別萬海（2615）7066張、大成鋼（2027）6697張、友達（2409）6297張、中信金（2891）6136張、台灣大（3045）5850張、興富發（2542）5337張、昇陽半導體（8028）5167張。
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