金管會視察亞資專區　推動金融業資產管理服務升級

▲金管會主委彭金隆視察北富銀亞資中心據點。（圖／金管會提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會與高雄市政府共同設立的「亞洲資產管理中心高雄資產管理專區」(下稱高雄專區)即將屆滿一周年，為瞭解各業別試辦業務推動情形，金管會主委彭金隆於今（18）日南下實地訪視2家銀行、1家投信及1家保險業者。

截至今年3月底，目前高雄專區已有57家金融機構獲准進駐，包括銀行、證券、投信投顧及保險業者，其中多項試辦業務已展現初步成效，試辦業務項目主要有：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、銀行業授信融資業務(包括Lombard Lending、自行質借、保費融資等)，累計動撥314件，貸款餘額達417億元。

二、銀行辦理家族辦公室業務累計辦理139家，受託管理資產規模達802億元。

三、投信投顧業辦理未具證券投資信託基金性質境外基金之多通路試辦業務，共上架9檔境外基金，投資人持有金額達28.67億元。

四、保險業辦理不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金最低比率規範商品，已累計有效契約175件，總保費收入達25億元。

金管會表示，專區設立的初衷係為鼓勵業者透過實務經驗累積穩健前行，尤其應秉持落實「三要一不」原則：要做好風險管控，要落實內控及洗錢防制，要培育人才，及不做惡性競爭；此次，南下實地訪視高雄專區，特別著重瞭解各項試辦業務辦理成效、金融機構對專業人才培育之投入情形，同時亦關注金融機構於業務推展過程中，是否確保各項試辦業務均能在風險可控之前提下穩健推動。

北富銀總經理郭倍廷表示，亞資中心對台灣金融業者最大的意義莫過於「留才引資」：政府開放在專區試辦多項創新商品及服務，提升本土銀行財富管理業務的國際競爭力，吸引台商逐步將財富重心轉回台灣；另一方面，熟稔於國外金融商品操作與高資產服務、市場敏感度高的專業人才，也將看到台灣財富管理新藍海，預期將隨著這波海外台商資產移轉，積極回游。

此外，郭倍廷也強調，近年來，高資產客群對跨境資產配置與世代傳承的需求顯著增加，專區的開放，提供金融業者更多可靈活運用的工具，能為客戶在傳統投資理財之上，增加跨境金融、家族辦公室、投融資與傳承規劃等顧問級的服務。