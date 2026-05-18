3檔「抓去關」新名單　明起處置到6／1

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所今（18）日公告處置股，僅鈺邦（6449）一檔，處置時間從明（19）日起至6月1日，每5分鐘撮合一次；櫃買中心也公告兩檔個股處置名單，名單包括IET-KY（4971）、陽程（3498）處置時間同樣自明日起至6月1日，IET-KY為20分鐘一盤、陽程為5分鐘一盤。

鈺邦遭處置原因為：最近六個營業日累積收盤價漲幅達41.14%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達90.50 元。且05月18日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.97倍。且05月18日之週轉率為11.28%。

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IET-KY（英特磊）處置原因為：最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，當日本益比為140.67、股價淨值比為13.68，且為其所屬產業類別股價淨值比之2.63倍、當日週轉率達5.61%。

陽程處置原因為：最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達45.79%，當日週轉率達15.75%，連續3個營業日達櫃買中心作業要點第四條第一項第一款被列為注意股。

記者巫彩蓮／台北報導

證交所今（18）日公告處置股，僅鈺邦（6449）一檔，處置時間從明（19）日起至6月1日，每5分鐘撮合一次；櫃買中心也公告二檔個股處置名單，名單包括IET-KY（4971）、陽程（3498）處置時間同樣自明日起至6月1日，IET-KY為20分鐘一盤、陽程為5分鐘一盤。

鈺邦遭處置原因為：最近六個營業日累積收盤價漲幅達41.14%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達90.50 元。且05月18日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.97倍。且05月18日之週轉率為11.28%。

IET-KY（英特磊）處置原因為：最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，當日本益比為140.67、股價淨值比為13.68且為其所屬產業類別股價淨值比之2.63倍、當日週轉率達5.61%。

陽程處置原因為：最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達45.79%，當日週轉率達15.75%，連續3個營業日達櫃買中心作業要點第四條第一項第一款被列為注意股。