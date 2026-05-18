永冠-KY、中福於5／20起停止買賣　麗嬰房恢復交易

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所提供）

記者巫彩蓮／台北報導

上市公司第一季財報出爐，證交所表示，除金控公司共計13家申報期限至今（2026）年6月1日外，經形式審閱上市公司財報，中福（1435）、永冠（1589）於5月20日停止交易，隴華（2424）因每股淨值不及5元，遭列為變更交易方法，打入全額交割，麗嬰房（2911）則因淨值回升，恢復正常交易 。

證交所表示，中福前因有證交所營業細則（下稱同細則）第50條第1項第5款逾期仍未重編財務報告之情事，其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案，查該公司最近期公告申報之財務報告經會計師出具無法作成結論，核有同細則第50條第1項第5款規定情事，其上市有價證券併案停止買賣。

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永冠-KY有價證券經列為變更交易方法、採行分盤集合競價方式暨停止在證券集中交易市場買賣在案，查該公司未依法令期限公告申報今年第一季財務報告，核有同細則第50條之3第1項第1款規定情事，其上市有價證券併案停止買賣。

隴華（2424）最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本二分之一，核有同細則第49條第1項第1款規定情事，其上市有價證券列為變更交易方法。

麗嬰房最近二期公告申報之財務報告顯示，淨值均逾三億元並達所列示股本二分之一以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法情事，其上市有價證券恢復交易方法。

