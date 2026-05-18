快訊／5.2億威力彩獎號出爐　21連槓終結者是你嗎？

快訊／台積電光速出脫！世界1.52億股賣出 套現244.11億元

晶圓代工龍頭台積電（2330）宣告處分世界先進（5347）1.52億股，引爆世界先進今日賣壓沉重直摜跌停，傍晚台積電突公告8.1%持股僅花1個交易日全數出脫，套現244.11億元。

聯電土洋對作！外資狠砍4.5萬張 投信列為買超榜首

上周五（15日）美股四大指數收黑，今（18）日台股震盪拉回收黑，失守4萬1千點大關，外資持續調節，賣超452.4億元，連續兩天賣超，賣超第一名個股聯電（2330）呈現土洋法人對作，外資賣超4.5萬張，但投信買超2萬多張。

黃仁勳旋風來台！業界爆5／27抵達 隔天兆元宴

隨著川習會結束，輝達創辦人黃仁勳也即將在下週來到台灣，參加年度Computex盛會，今日傳出，黃仁勳預計27日抵達台灣，並將在28日舉行兆元宴，地點預計和先前一樣在磚窯舉行。

00685L擬1拆24 可望成為萬元入手最便宜正2台股ETF

群益投信發行「群益臺灣加權指數單日正向2倍」（00685L）已於完成受益人會議，分割決議案順利通過，由於00685L發行價10元，市場上台股正二ETF中最低的，以上周五（15日）受益人會議當天每股淨價243.05元來看，00685L將有機會1拆分為24，分割後市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，可能成為市場上最能小資入手的台股正二ETF。

挫咧等！小麵店發票誤開同號20張追不回 中千萬特別獎就賠2億元

統一發票開錯號碼，店家可能面臨驚人賠付壓力。北區國稅局近期宣導案例指出，轄內一間位於新北市的小麵店，因發票系統異常，在3至4月期間某天誤開出多張「同字軌同號碼」統一發票。店家發現後立即通報國稅局，並嘗試追回作廢重開，但仍有約20張發票追不回來。由於財政部將於5月25日公告3至4月期統一發票中獎號碼，若該組重複號碼對中特別獎，店家最高就得賠付2億元獎金。

三星罷工雪上加霜！輝達爆轉單 加收違約金

韓國三星電子（Samsung Electronics）半導體部門傳出大規模罷工風險，引發市場對全球AI供應鏈穩定性的擔憂。儘管三星官方否認相關說法，但當地報導指出，內部已瀰漫不安氣氛，市場甚至流傳，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）可能拒收罷工期間生產的產品，擔憂良率下滑與交貨延遲問題，恐使三星面臨失去重要客戶與退出部分供應鏈的壓力。

美西貨增、美東貨減 對運價是否造成影響近兩日揭曉

美國西岸洛杉磯港發表的數據顯示，該港4月處理貨櫃890,861箱(20呎櫃)，年增5.7%，創下歷史上第二好的4月業績，其中進口實櫃達到459,825箱，年增5%，月增21%，但是美國東岸和墨西哥灣港口卻傳出4月裝卸量年減18%訊息，對此國內超大型攬貨公司指出，目前是美西線船班滿載，美東線不滿狀況，至於是否影響本周漲價，近兩日就可揭曉。

台積電喊賣！出脫1.52億股壓力大 世界先進直摜跌停委賣破5千張

晶圓代工龍頭台積電（2330）宣布計畫售出晶圓代工廠世界先進（5347）普通股，出售股數不超過 1 億 5,200 萬股，約相當於 8.1%的世界先進公司已發行股本，今（18）日世界先進開盤直摜跌停價159元，開盤僅10分鐘委賣已破5200張。

台股狂拉近9百點！高息ETF抗震 00878除息前爆量搶上車

台股今（18）日從開盤11分鐘跌逾千點急拉，至午盤跌約130點，來回拉近900點，高息ETF領軍抗震擠身成交量前十大ETF，明（19）日除息的國泰永續高息（00878）今最後買進日湧入近10萬張成交量，股價一度翻紅來到28元，成為逆勢指標。

最純炸雞股來了！「繼光香香雞」登錄創櫃板 台股3檔迎戰

炸雞向來國民美食，根據統計國人平均一年可吃掉超過兩億支炸雞，目前掛牌炸雞股包括三商餐飲（7705）、揚秦國際 （2755）、王座國際（2751）等，以「繼光香香雞」聞名香繼光（7418），已向櫃買中心登錄創櫃板，堪稱最純炸雞股，預計5月20日掛牌。