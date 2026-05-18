宅配通面臨超商與電商自辦宅配衝擊　加強冷鏈與綜合物流業務

▲宅配通努力加強綜合物流與冷鏈倉儲業務，今年業績應可逐季改善。（圖／宅配通）

記者張佩芬／台北報導

宅配通(2642)今(22)日召開股東會，公司總經理徐慶懿指出，公司面對便利商店業積極推動店配服務，搶食了大量的宅配貨源，各大電商平台為了掌控最後一哩路的配送速度與品質，亦紛紛擴大自建倉儲與車隊，加劇了職業駕駛徵才的競逐，在面臨經營環境嚴峻挑戰下，公司努力加強綜合物流與冷鏈倉儲業務，今年業績應可逐季改善。

由於人力成本佔了公司營運成本逾四成，公司首要工作是持續進行路線與人員配置的合理化作業，以降低營運成本；油價部分佔比在一成以內，今年以來油價上漲約一成，對業績是有影響，幸好政府有採取凍漲措施，緩解了營運壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二季有端午節、618電商節與農特產品促銷，估計業績表現可以有較明顯好轉；最看好的是第四季雙十一與雙十二等跨境電商業務，屆時會與合作電商搭配推展物流宅配業務。

宅配通去年營收38.09億元，稅前淨損為1.31億元，稅後淨損為0.99億元，EPS-1.04元。雖然出現虧損，公司仍自未分配盈餘中撥款，今日決議配給現金股利0.5元。

宅配通今年首季營收8.17億元，稅前淨損6904.5萬元，稅後淨損7118萬元，EPS-0.75元。