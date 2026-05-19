繳一輩子國民年金65歲走了「領不到錢」 勞保局說明原因

▲勞保局說明原因。（圖／資料照）



文／中央社

國民年金被保險人剛滿65歲就死亡，喪葬給付及老年、遺屬年金都領不到。勞工保險局說明，國保被保險人屆滿65歲前就會接獲年金通知，只要生前申請，家屬至少可領到1個月。

有網友貼文，親戚過世時恰好剛滿65歲，有投保多年國民年金保險，但國保老年年金、喪葬給付、遺屬年金等3筆給付都領不到，引起網友質疑國民年金保障不足。

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勞動部勞工保險局國民年金組組長烏惟揚告訴中央社記者，被保險人滿65歲前1個月，都會收到老年年金請領通知，如果生前提出申請，在核定過程中死亡，家屬至少仍可領到至少1個月的年金。

烏惟揚說，任何社會保險的老年給付都是生前申請才有效，國保被保險人在屆滿65歲前1個月，勞保局會寄發老年年金請領通知，若被保險人生前提出申請，在核定過程中死亡，將會在核對戶籍資料後，計算家屬可代為領取的年金，至少1個月。

烏惟揚舉例，被保險人5月1日生日，1個月前就會收到老年年金請領通知，若被保險人5月某一天過世，但過世前就已提出申請，家屬仍可在老年年金申請核定後，代領5月份的老年年金。

衛福部社會保險司司長張鈺旋告訴中央社記者，國保屬於社會保險，社會保險的本質是風險分攤。針對網路討論這名剛滿65歲個案，有3項給付需要注意，第1點是喪葬給付，與其他社會保險相同，僅有被保險人死亡後給付，超過65歲者不再屬於投保人資格。

張鈺旋說，國保制度中的遺屬年金，由弱勢家屬依順位請領，但若沒有符合資格的弱勢遺屬，則無法領取。

張鈺旋表示，案件相關人遇到類似狀況提出向勞保局提出年金申請，若民眾不滿意勞保局核定結果，後續還有爭審等行政救濟途徑，經過爭審委員會，如法學專家等討論個案狀況，可能會有法律解釋空間。

國保保費是2個月繳納1次，勞保局最新統計，今年2月國保應納保人數是285萬9984人，到5月8日累計保費收繳率是59.2%。

依據「國民年金法」規定，國保是強制加保，但不繳保費不會處罰本人，也不會收滯納金。

勞保局說，因國保保費最長可補繳10年欠費，利息不算高，有些人是到快可領老年年金時才補繳。