航空貨運運價美國線漲、歐洲線跌　6月燃油附加費估降一成多

▲本月航空貨運運價美國線漲，歐洲線跌。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／台北報導

國內大型航空攬貨承攬業者指出，本月以來航空貨運運價美國線持續上漲，歐洲線下跌，主要是因為油價高漲讓很多產品製造成本拉高，造成歐洲線電商貨銳減，美國線電商貨雖然也變少，但因有AI伺服器支撐，運價維持在高檔。

4月底歐美線運價原都在每公斤新台幣200元出頭(油料附加費另計)，現在美西線約240元，美東線約250元，歐洲線則在140-150元之間，油料附加費則是5月1日起每公斤自41元提高為81元。

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布蘭特原油價格已自4月底的每桶124美元降到昨(18)晚美國市場開盤的107美元，主要是因伊朗半官方媒體報導，美國已提出暫時豁免伊朗石油制裁的方案，而這是德黑蘭重啟荷姆茲海峽的重要訴求之一。

攬貨業粗估，6月間燃油附加費有望每公斤調降新台幣10元以上，運價部分則估目前美國線的運價已經是最高點，6月貨量估計與5月相當。

接下來就要看美伊戰爭發展，如果荷莫茲海峽通行問題不解決，波斯灣原油出不來，在原油供給不足，相關原物料庫存用罄情況下，很多與石油相關的產品產量會銳減，恐出現供應鏈斷鏈現象，加上通膨問題持續惡化，也會影響民眾購買力。

如果7、8月間美伊能達成和平協議，原油運輸恢復正常，航空貨運就有機會迎來第四季的正常旺季，趕上聖誕貨品上架。