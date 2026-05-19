台積電跌20元至2220　台股跌173點後收斂

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（19日）以40883.42點開出，指數下跌8.4點，跌幅0.02％。指數隨後進一步下跌173.69點至40718.13點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2220元，跌幅0.89％；鴻海（2317）上漲2.5元至251元；聯發科（2454）上漲75元至3475元；廣達（2382）維持平盤來到300元；長榮（2603）維持平盤至197.5元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲159.95點或0.32％，收在49686.12點；標準普爾500指數下跌5.45點或0.07％，收7403.05點；那斯達克指數下跌134.42點或0.51％，收在26090.73點；費城半導體指數下跌285.94點或2.47％，收11302.52點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49686.12 ▲159.95 ▲0.32% S&P500 7403.05 ▼5.45 ▼0.07% NASDAQ 26090.73 ▼134.42 ▼0.51% 費城半導體指數 11302.52 ▼285.94 ▼2.47%

資料來源：證交所