台積電跌20元至2220　台股跌173點後收斂

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（19日）以40883.42點開出，指數下跌8.4點，跌幅0.02％。指數隨後進一步下跌173.69點至40718.13點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2220元，跌幅0.89％；鴻海（2317）上漲2.5元至251元；聯發科（2454）上漲75元至3475元；廣達（2382）維持平盤來到300元；長榮（2603）維持平盤至197.5元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲159.95點或0.32％，收在49686.12點；標準普爾500指數下跌5.45點或0.07％，收7403.05點；那斯達克指數下跌134.42點或0.51％，收在26090.73點；費城半導體指數下跌285.94點或2.47％，收11302.52點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49686.12
|▲159.95
|▲0.32%
|S&P500
|7403.05
|▼5.45
|▼0.07%
|NASDAQ
|26090.73
|▼134.42
|▼0.51%
|費城半導體指數
|11302.52
|▼285.94
|▼2.47%
資料來源：證交所
讀者迴響