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Seagate一句話嚇崩AI儲存股　市場憂記憶體景氣恐逼近高峰

▲▼Seagate致力推動永續、共融且符合道德標準的資料領域，透過《永續資料領域：2022財年ESG成果報告》分享最新進度。（圖／Seagate提供）

▲Seagate。（圖／Seagate提供）

記者高兆麟／台北報導

AI資料中心需求雖持續火熱，但市場開始擔憂記憶體與儲存產業景氣恐接近高峰。硬碟大廠Seagate執行長Dave Mosley在摩根大通會議上的發言，引發投資人對未來需求與產能循環的疑慮，拖累Seagate股價盤中一度重挫8.3%。

Mosley表示，公司目前並無大舉新建工廠計畫，原因在於新廠建設周期過長，且若需求不如預期，恐導致產能過剩。他強調，Seagate現階段更重視透過技術升級提升儲存密度與生產效率，而非單純擴產。

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受AI熱潮帶動，全球科技巨頭近年持續加碼AI資料中心投資，推升Seagate硬碟需求大增，公司股價過去一年累計飆漲近600%，市值增加超過1440億美元，上一季毛利率也創下歷史新高。

不過，Mosley談話引發市場對AI基建需求是否逐步接近高峰的擔憂，記憶體與儲存族群同步遭遇賣壓。Sandisk股價一度下跌5.9%，費城半導體指數也跌近2%，其中Credo Technology Group跌幅超過7%。

市場分析指出，記憶體與儲存產業向來具有高度循環性，當需求旺盛時，價格與獲利快速攀升，但若供應商過度擴產，未來需求放緩後，恐導致供過於求與價格反轉。儘管AI需求仍強勁，但部分投資人已開始擔心，這波由AI帶動的高成長周期可能逐步逼近高點。

Mosley則重申，公司策略仍聚焦於提升現有製造體系效率，透過技術進步增加單位儲存容量，並持續滿足客戶需求，而非投入大規模新產能建設。

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關鍵字： Seagate

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