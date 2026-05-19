00991A半年賺85％！強基金：台股主動ETF跑贏0050

▲00991A復華台灣未來50 ETF不到半年績效接近85％，成為近期熱議的台股主動ETF話題焦點。（圖／基金及ETF理財論壇「強基金」）

財經中心／綜合報導

00991A復華台灣未來50 ETF不到半年賺近85％，讓台股主動ETF再度成為理財論壇熱議焦點。基金及ETF投資社群「強基金」討論區近期一篇〈00991A實戰半年賺85％，台股主動ETF這次跑贏被動〉引發討論，強基金創辦人王大中以實際對帳單分享，自己參與00991A募集後，雖然掛牌第一天跌破發行價，反而趁機用更便宜價格補回，最後證明這場台股主動ETF實戰，確實跑贏0050等被動型ETF。

王大中先前曾在強基金討論區以「台股主動ETF武士生死鬥，0050大逃殺」為題，分享參與00991A復華台灣未來50ETF募集的實戰經驗。當時00991A掛牌第一天即跌破發行價，市場氣氛並不熱絡，但也讓他有機會用更便宜的價格補回部位。

他指出，投資市場終究是「有績效表有真理，有對帳單有真相」。不到半年後回頭檢視00991A績效，短短時間獲利接近85％，不只超出原先預期，也證明這場台股主動ETF實戰，在特定行情中確實跑贏被動型ETF。

00991A近期表現最亮眼的關鍵，主要來自4月份績效明顯突出，近一個月更有「彎道超車」的味道。事實上，除了高股息訴求的主動型ETF表現較不同外，台股主動型ETF近期整體表現都不差，也讓越來越多ETF投資人開始重新評估主動型ETF在台股配置中的角色。

王大中分析，00991A復華台灣未來50ETF這次能夠勝出，關鍵在於主動型ETF「全吃基金經理人功力」。相較於0050這類被動型ETF，台積電比重較高，投資組合容易受到市值權重限制；00991A則可透過主動選股調整持股結構，避免過度集中，並掌握台光電、群聯等近期強勢股，成為績效領先的重要原因。

他進一步指出，這也符合自己當初買進00991A的原因。00991A基金經理人過去長期操作復華旗下台股基金，包括復華復華基金、復華全方位基金與復華高成長基金，都是他認為復華旗下相當能打的台股基金產品，選股能力不輸市場其他明星基金團隊。

「既然復華派出最強經理人參戰，而且我又買過他操盤的基金賺了不少錢，自然沒有不參與的道理。」王大中表示，主動型ETF最大的差異，不只是包裝成ETF，而是能否真正把基金經理人的選股能力轉化為投資績效，00991A這次不到半年接近85％的實戰成果，讓市場看見台股主動ETF的潛力。

強基金指出，00991A復華台灣未來50ETF的特色，並不是單純複製台灣50指數，而是試圖打造真正的「台灣未來50」。其投資邏輯有兩大重點，第一是針對既有前50大公司汰弱留強，保留具競爭力的企業；第二是從中型100指數成分股中，挑選未來有機會晉級前50大的潛力股，提前布局台股下一波成長主角。

王大中認為，0050與006208仍是台股被動投資的核心代表，但這次00991A實戰績效顯示，在台股產業輪動快速、強弱個股分化明顯的行情中，主動型ETF有機會透過選股能力創造超額報酬，適合長期看好台股科技產業、也希望掌握下一批成長股的投資人。他最後也以自己的投資心法總結，台股長期投資不必過度預測高低點，重點仍是紀律執行：「逢低買、分批買、有錢買。」

資料來源：

00991A實戰半年賺85％，台股主動ETF這次跑贏被動

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