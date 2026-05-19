航港局表揚114年優等引水人　肯定其提升航行安全與協助海難救助

▲引水人頒獎儀式大合照，航港局葉協隆局長(中)、高雄港陳策勤主任(左1)、基隆港李振弘主任(左2）、航港局劉志鴻副局長(左3)、台中港侯中南主任(右3）、台北港吳天壽主任(右2）、安平港張嘉仁代副主任(右1)。（圖／記者張佩芬攝）

▲引水人頒獎儀式大合照，航港局葉協隆局長(中)、高雄港陳策勤主任(左1)、基隆港李振弘主任(左2）、航港局劉志鴻副局長(左3)、台中港侯中南主任(右3）、台北港吳天壽主任(右2）、安平港張嘉仁大代副主任(右1)。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部航港局於今(19)日舉行「114年度優等引水人頒獎儀式」，由葉協隆局長親自頒發獎狀給10位考列優等之引水人，表揚全國優秀引水人於維護港口航行安全及提升引水服務品質之卓越表現，肯定其長期於第一線執行船舶進出港引航任務，並積極配合國家航安政策推動所展現之專業貢獻。

航港局表示，經考核優等之引水人，除於日常引航作業展現高度專業與穩定表現外，亦積極參與航安相關會議與演練，協助處理未遂案件及通報影響航安事件，並於遇有船難或無動力船舶時，協助安全引領進出港口，充分展現專業能力與責任精神。同時亦投入後進培訓、操船模擬與拖船船員教育訓練，提供專業建議，持續強化港埠整體運作安全。

為持續提升引水安全，航港局持續推動多項精進措施。在引水費率制度方面，已廣泛蒐集引水人、航商、船代及港埠單位意見，朝向定義明確化及計算公式化方向推動整體費率結構檢討修訂。

另為強化引水人安全管理，航港局已於115年3月20日發布「新造載運引水人船舶規格指引」，強化引水船安全性能與作業環境，亦針對引水人工時與疲勞管理、健康檢查與標準之部分，督導各引水人辦事處落實合理工作與休息時數，依規定提報班表管理，併參考國際海事組織及國內外相關作法，邀集相關單位持續討論，將於近期發布行政指導，確認引水人執勤安全與健康狀況，維護自身與船舶進出港口安全。

航港局強調，引水人為港口營運及船舶安全進出之關鍵角色，其專業能力直接影響港埠運作安全，期望透過公開表揚，提升其專業形象與社會認識，未來航港局亦將持續從各面向精進引水制度，並透過法規修正與行政指導並行，打造更安全之航行環境。