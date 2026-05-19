記憶體4雄全躺平！台股收跌716點　台積電收最低2205

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（19日）開低走低，加權指數終場大跌716.26點，以40175.56點作收，跌幅1.75％，成交量1兆零880.73億元。前波引領多頭的記憶體4雄旺宏（2337）、南亞科（2408）、群聯（8299）、華邦電（2344）全數跌停，投資人士氣受挫。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌8.4點開出，指數開低走低，盤中最高達40951.56點，最低40168.51點，終場收在40175.56點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到2205元，為今日最低價，跌幅1.56％；鴻海（2317）下跌3.5元至245元；聯發科（2454）下跌245元至3155元；廣達（2382）下跌10元來到290元；長榮（2603）下跌0.5元至197元。
今天漲幅前5名個股為榮惠-KY創（6924）上漲14.5元，漲幅10％；晶彩科（3535）上漲12元，漲幅10％；聯合再生（3576）上漲1.75元，漲幅10％；柏承（6141）上漲3.1元，漲幅9.98％；金橋（6133）上漲2.05元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為睿生光電（6861）下跌45.5元，跌幅10％；南亞科（2408）下跌30.5元，跌幅10％；旺宏（2337）下跌16元，跌幅10％；巨騰-DR（9136）下跌1.3元，跌幅10％；森崴能源（6806）下跌1.4元，跌幅9.96％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|榮惠-KY創（6924）
|159.5
|▲14.5
|▲10.0％
|晶彩科（3535）
|132.0
|▲12.0
|▲10.0％
|聯合再生（3576）
|19.25
|▲1.75
|▲10.0％
|柏承（6141）
|34.15
|▲3.1
|▲9.98％
|金橋（6133）
|22.6
|▲2.05
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|睿生光電（6861）
|409.5
|▼45.5
|▼10.0％
|南亞科（2408）
|274.5
|▼30.5
|▼10.0％
|旺宏（2337）
|144.0
|▼16.0
|▼10.0％
|巨騰-DR（9136）
|11.7
|▼1.3
|▼10.0％
|森崴能源（6806）
|12.65
|▼1.4
|▼9.96％
資料來源：證交所
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