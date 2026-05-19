台積電當心！英特爾陳立武發豪語 下一代14A製程搶代工生意

Intel執行長陳立武近日接受外媒專訪時，公開喊話下一代14A製程將與台積電正面競爭，並強調英特爾外部晶圓代工業務正快速改善，未來將成為公司翻身關鍵。

債蛙哭哭！30年美債破5% 法人「債不是不能買、是不能買錯」

近期美國通膨數據再度升溫，CPI與PPI雙雙高於市場預期，推升美債殖利率全面走升，30年期美債殖利率一度突破5.1%，讓不少曾在長天期美債投資中受傷的投資人，對債券市場再度卻步；預計6月開募的國泰環球策略收益債券基金經理人蔡宗岸表示，「債不是不能買，是不能買錯」。

航空貨運運價美國線漲、歐洲線跌 6月燃油附加費估降一成多

國內大型航空攬貨承攬業者指出，本月以來航空貨運運價美國線持續上漲，歐洲線下跌，主要是因為油價高漲讓很多產品製造成本拉高，造成歐洲線電商貨銳減，美國線電商貨雖然也變少，但因有AI伺服器支撐，運價維持在高檔。

Q1財報爆雷打入全額交割股！3檔摜跌停 綠河-KY交易量掛0

首季財報於上周申報截止，證交所、櫃買中心宣布形式審閱結果，包括隴華（2424）、愛地雅（8933）、駿吉-KY（1591）自明（20）日起列為全額交割股，今（19）日3檔全數摜至跌停，逾8萬股民揪心。

16檔台股ETF除息拼場！00878配史上新高 填逾8成

16檔台股ETF今（19）日上演除息秀，牽動200萬投資人權益，其中擁有逾158萬股民的國泰永續高息（00878）配發0.66元史上新高行情，今日開盤緩步走揚，填息率衝破8成，另有9檔台股ETF已在盤中填息。

希捷CEO「一句話」拖累記憶體股！群聯跌停 南亞科跌逾 9%

硬碟製造商希捷科技（Seagate）執行長（CEO）在周一表示「擴廠速度太慢，屆時會造成產能供給超過需求」，股價大跌10%，也拖累美股記憶體股下跌，台股今（19日）受此影響，群聯（8299）率先跌停，南亞科（2408）、華邦電（2344）逼近跌停。

Seagate一句話嚇崩AI儲存股 市場憂記憶體景氣恐逼近高峰

AI資料中心需求雖持續火熱，但市場開始擔憂記憶體與儲存產業景氣恐接近高峰。硬碟大廠Seagate執行長Dave Mosley在摩根大通會議上的發言，引發投資人對未來需求與產能循環的疑慮，拖累Seagate股價盤中一度重挫8.3%。

中信金估央行下月先升半碼 新台幣看升「向30元至30.5元靠攏」

中信金（2891）今（19）日召開法說會，總經理高麗雪引用公司內部研究預估下月央行可能會升半碼、年底前可能再升半碼，半年升息達1碼，挹注中信銀淨利息收入（Net Interest Income，NII）約11億元，在此情勢下新台幣仍看升，估新台幣兌美元匯價向30元至30.5元靠攏。

不再獨寵台積電！主動式ETF轉戰中小股爆發空間更大

過去，股民追捧市值型ETF（如0050），台積電持股比例一度高達約60%，只要台積電震盪，大盤就跟著下行，不過，隨著主動式ETF在AI行情中快速竄紅，其中最受關注的，便是許多主動式ETF降低台積電比重，不再將資金高度集中於單一權值股，而是轉向尋找更具爆發力的中小型成長股各憑本事「抓黑馬」。

記憶體4雄全躺平！台股收跌716點 台積電收最低2205

台股今（19日）開低走低，加權指數終場大跌716.26點，以40175.56點作收，跌幅1.75％，成交量1兆零880.73億元。前波引領多頭的記憶體4雄旺宏（2337）、南亞科（2408）、群聯（8299）、華邦電（2344）全數跌停，投資人士氣受挫。