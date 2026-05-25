保險思維升級！從保障他人到照顧自己　打造可隨人生調整保障配置

▲AIA友邦人壽總經理侯文成表示，未來保險規劃的關鍵，在於能否兼顧「當下的責任」與「未來的自己」（圖：AIA友邦人壽提供）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著家庭結構、職涯發展與人生規劃日益多元，大眾對保險的期待也逐漸改變。過去以「為家人留下保障」為核心的保險思維，正進一步轉向兼顧「自我照顧」與「彈性調整」的新型態規劃。友邦人壽指出，現代保險的關鍵價值已不僅在於保障金額，而是能否在不同人生階段，靈活回應個人與家庭的需求變化。

▲大眾對保險認知已從過去以「為家人留下保障」為核心的思維，逐漸在轉向。（圖：AIA友邦人壽提供）

友邦人壽總經理侯文成指出，傳統保險多建立在「他益」的思維上，強調在風險發生時為家人提供即時且明確的經濟支撐，例如補足收入缺口、支應教育費用或疾病醫療，確保家庭運作不致中斷，這樣的設計在責任最重的人生階段確實不可或缺。然而，隨著人生週期推進與家庭結構轉變，單一以他益為核心的規劃，往往難以完整回應個人在不同階段的真實需求。未來保險規劃的關鍵，在於能否兼顧「當下的責任」與「未來的自己」，因此具備靈活調整機制的「選擇權」設計，可讓保戶依人生階段重新配置保障的角色與功能，使保險不再只是風險管理工具，而是能隨人生歷程持續進化且動態運用的長期財務規劃解決方案。

▲未來保險兼顧「自我照顧」與「彈性調整」的新型態規劃。（圖：AIA友邦人壽提供）

也因此，愈來愈多人開始進一步思考：手上所購買的保險是否也能在未來轉為照顧自己？所謂「自益」，乃指將原本以身故保障或傳承為主的安排，轉化為支援自身退休生活資源的一部分，例如穩定現金流、生活品質提升或作為長期照護準備，使保險從單一風險保障，延伸為人生不同階段的支持機制。

▲未來保險兼顧「自我照顧」與「彈性調整」的新型態規劃。（圖：AIA友邦人壽提供）

面對人生變化的不確定性，「彈性」逐漸成為保險規劃的重要指標。以「友邦人壽萬寶富利美元利率變動型終身壽險」為例，透過獨特的「萬寶選擇權」機制，允許保戶在條件符合時，依人生階段調整保障結構，例如將原本以他益為主的安排，轉為自益用途，作為退休或資金配置的一環。

▲保險不再是一次性決策，而是能隨人生歷程持續調整。（圖：AIA友邦人壽提供）

面對人生變化的不確定性，「彈性」逐漸成為保險規劃的重要指標。以「友邦人壽萬寶富利美元利率變動型終身壽險」為例，透過獨特的「萬寶選擇權」機制，允許保戶在條件符合時，依人生階段調整保障結構，例如將原本以他益為主的安排，轉為自益用途，作為退休或資金配置的一環。