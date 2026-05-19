不再獨寵台積電！主動式ETF轉戰中小股爆發空間更大

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊智雯／綜合報導

台股今天走弱，護國神山台積電（2330）股價也下跌，過去，股民追捧市值型ETF（如0050），台積電持股比例一度高達約60%，只要台積電震盪，大盤就跟著下行，不過，隨著主動式ETF在AI行情中快速竄紅，市場也開始出現不同投資思維，其中最受關注的，便是許多主動式ETF降低台積電比重，不再將資金高度集中於單一權值股，而是轉向尋找更具爆發力的中小型成長股各憑本事「抓黑馬」。

國票證券經理孫嘉明指出，這是經理人基於「股價動能假設」與「追求超額報酬」的精準計算，所謂的「去台積計畫」其實取決於個別ETF經理人的假設，由於台積電近期漲幅已巨，市場部分觀點假設其未來向上的動能相對會比過去一年低。他以數字舉例，假設台積電從2400元漲到3000元，漲幅大約是25%，但對於追求超額報酬的主動型基金經理人來說，若能將資金壓在漲幅高於25%的個股，如聯發科、大立光，甚至是中小型股聯電，績效便能擊敗大盤。

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他以聯電為例，自4月以來從71元漲至113元，漲幅高達59%，這類中小型個股的「向上想像空間」顯然大於權值股，加上主動式ETF的「含積量」自然地會低於被動式市值型ETF，甚至許多產品將比重控管在10%到15%以下，目的是為了讓投資組合在行情中展現彈性。

然而，「去台積」是否意味著完全不買台積電？國票證券經理孫嘉明給出了否定答案，他認為，台積電在主動式ETF中扮演的是「壓艙石」的角色，經理人不會大幅拉高比重，但也不會歸零，關鍵在於市場風向，當行情正向發展時，中小型股表現可能勝過台積電；但一旦行情反轉或轉弱，經理人為了避險與躲避市場波動，往往會「回頭買台積電」，因為台積電依然是目前市場上流動性最好、最穩定的工具。

主動式ETF在帶來潛在超額報酬的同時，投資人也需承擔較高的成本。國票證券經理孫嘉明提醒，主動ETF的總費用率（經理費、保管費等）通常落在0.7%至1%，是傳統被動型ETF（約0.1%至0.4%）的兩到三倍，此外，由於經理人交易頻繁，隱藏的交易成本如證交稅與手續費也會隨著「周轉率」而攀升，投資人應預期主動型ETF至少要比被動型多賺5%的報酬，才具備投資誘因。

另一個值得警惕的則是「規模的詛咒」，孫嘉明解釋，若主動式ETF規模過度膨脹，當經理人想買進市值僅百億的中小型股時，其龐大資金一湧入便會自己把股價推高，導致「買不低、賣不高」，進而稀釋報酬率，因此，挑選主動式 ETF時更要因應績效穩定度來進行評估。