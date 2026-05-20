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國泰世華銀行持續推動永續金融探索營向下扎根　董事化身關主陪伴學童強化識詐判斷力

▲▼國泰世華銀行,永續金融探索營,識詐教育。（圖／國泰世華銀行）

▲國泰世華舉辦「永續金融探索營」，邀請宜蘭岳明國小學童參與多元課程，董事暨資深副總經理蔡翔馨（後左二）亦到場與師生互動合影，共同推動金融教育與防詐觀念向下扎根。（圖／國泰世華銀行提供，下同）

生活中心／綜合報導

為落實「永續金融、向下扎根」理念，國泰世華銀行今（2026）年再度舉辦「永續金融探索營」，邀請宜蘭岳明國小21位師生參與兩天一夜的多元體驗課程，透過結合環境永續、金融教育與反詐識詐主題，引導孩童建立正確金錢觀與風險意識，透過循序漸進的體驗學習，引導孩子從小建立永續思維、正確金錢觀與風險判斷能力，為未來生活與財務決策奠定基礎。

深化理財教學　建立金錢分配與複利重要觀念

今年永續金融探索營在延續歷年深受好評的基礎上，進一步優化課程與活動設計，鎖定學童實際需求，讓金融教育貼近孩子的成長歷程。國泰世華觀察，近年參與營隊的學童已普遍具備基礎金融觀念，因此今年特別加深課程內容，加入「複利」、「風險分散」、「金錢分配」等進階理財概念，引導孩子理解在有限資源下，如何先為自己保留一定比例的儲蓄，並透過時間與複利累積的力量，為自己累積圓夢基金，讓孩子學習將部分金錢投入長期目標，理解長期儲蓄與累積的重要性。

本次課程同時融入「認識環保/碳足跡標章」的單元，引導孩子從消費選擇中理解能源使用與環境的影響。透過結合理財與永續議題，協助孩子理解金錢與時間、風險之間的關係，以及節約能源使用的概念，培養健全的財務思維與永續意識。

▲▼國泰世華銀行,永續金融探索營,識詐教育。（圖／國泰世華銀行）

▲國泰世華自2021年推動「CUB線上金融素養教育」，並於2023年延伸辦理「永續金融探索營」，至2025年已舉辦近40場課程，服務多所偏鄉學校、近千名學童，並集結近500人次員工志工共同投入；副總經理陳呈祿（後排中）亦親自參與活動，與學童互動傳遞金融觀念。

董事陪闖關　情境教學強化識詐力

在識詐教育課程部分，國泰世華邀集內部志工團隊，透過互動遊戲與情境引導，帶領孩子學習防詐知識。其中，特別設計「畫出心中詐騙壞人模樣」與「識詐地圖」等關卡，讓孩子在遊戲中理解詐騙手法與自我保護的重要性。今年營隊更邀請國泰世華董事暨資深副總經理蔡翔馨親自擔任課程關主，與孩子們近距離互動，透過識詐遊戲為孩子加深防詐知識的印象，進一步學會在日常生活中辨識風險、保護自己。

國泰世華董事暨資深副總經理蔡翔馨表示，現在的詐騙，不只出現在電話或簡訊裡，也可能隱藏在孩子每天接觸的線上遊戲、網路和訊息之中。孩子越早認識風險、學會停下來想一想，就越有機會保護自己，也保護身邊的家人。國泰世華希望透過每年舉辦永續金融探索營，用孩子聽得懂的方式，陪他們學習金融與防詐觀念，未來不只自己受用，也能把正確的提醒帶回家，成為家人之間彼此守護的力量。

▲▼國泰世華銀行,永續金融探索營,識詐教育。（圖／國泰世華銀行）

▲國泰世華董事暨資深副總經理蔡翔馨親自擔任課程關主，與孩子們近距離互動，透過識詐遊戲加深防詐觀念，學習在日常生活中辨識風險、保護自己。

走出教室學習手作、至大巨蛋觀賞藝人演出　拓展多元體驗視野

本屆營隊更帶領孩子走出教室、走進自然，前往頭城進行環境永續體驗。營隊透過「回收瓶創作」活動，讓孩子親手將回收玻璃瓶轉化為創意作品，並可作為夜燈二次使用，在實作中學習資源再利用的重要性，也將永續概念內化為可實踐的行動，強化對環境與社會的責任感。

此次國泰世華也特別安排學童參加「孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會－台北」演唱會，近距離感受華語樂壇天后在舞台演出。國泰世華希望讓孩子在課堂學習之外，進一步接觸不同形式的文化與藝術，從音樂與表演中感受熱情與能量，進而啟發對未來發展更多想像與自我探索的可能。

國泰世華秉持著「讓幼苗長成大樹」的核心理念，自2021 年起即針對偏鄉推動「CUB 線上金融素養教育」，在疫情期間持續不中斷地陪伴學童，隨著疫情逐步趨緩，於 2023 年起進一步擴大行動，結合線上學習經驗，增加辦理實體形式的「永續金融探索營」，協助學童們建立基礎金融與防詐觀念，參與對象皆為本行「大樹計畫」長期支持的校園夥伴。截至 2025 年，長期投入線上課程與實體營隊之下，國泰世華已服務多所偏鄉小學，開辦近40場次金融素養課程，參與學童總人數近千人，並有近500人次的國泰世華員工志工共同投入。

未來，國泰世華將持續集結全行資源與號召員工志工力量，深化永續金融教育行動，讓金融不只是工具，更是陪伴孩子追夢、守護社會的關鍵力量。

關鍵字： 國泰世華銀行永續金融探索營識詐教育

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