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中信金估央行下月先升半碼　新台幣看升「向30元至30.5元靠攏」

▲中信金總經理高麗雪。（圖／記者湯興漢攝）

▲中信金總經理高麗雪。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）今（19）日召開法說會，總經理高麗雪引用公司內部研究預估下月央行可能會升半碼、年底前可能再升半碼，半年升息達1碼，挹注中信銀淨利息收入（Net Interest Income，NII）約11億元，在此情勢下新台幣仍看升，估新台幣兌美元匯價向30元至30.5元靠攏。

雖然在地緣政治風險下資金短線偏向美元，但高麗雪認為，在利差、台股相對強勢、央行貨幣趨緊等因素下，新台幣仍偏升趨勢，預估新台幣會向30～30.5元靠攏。

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而台灣經濟成長率（GDP）表現上，中信金認為在AI需求強勁推升下，年增率達14％，出口也很旺，第一季有超過50％成長，預估今年有機會超過8％。

高麗雪指出，從中信銀的整體資產負債部位來看，新台幣每升1碼，利差可增加1.7個基點，對NII有11億元的挹注。

美國5月12日公告消費者物價指數（CPI；Consumer Price Index）達3.8％，就業市場下行風險可控，預估今年不降息機率高，利率維持不變。

本次法說會共同主持人、中信金財務長曁代理發言人徐旻傾指出，中信金第1季合併稅後純益達231.04億元，較去（2025）年同期成長16%，續創歷年同期新高；累計每股稅後純益（EPS）為1.18元，整體股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）優於同業，展現穩健經營成果與多元獲利動能。

主要獲利來源中信銀行第1季稅後純益達165.86億元，續創單季歷史新高，獲利成長主要來自國內外放款業務及淨利差穩健擴張，帶動淨利息益持續提升，同時受惠於資本市場交易量能回溫，財富管理業務表現亮眼，基金、結構型商品及保險商品銷售動能延續，手續費收入顯著成長；信用卡業務方面，隨整體消費動能穩定升溫，相關收益表現良好；海外布局方面，中國信託銀行各主要海外據點獲利表現穩健，逐步成為推動銀行整體成長的重要引擎，持續強化集團跨區域與國際化經營版圖。

保險業務方面，子公司台灣人壽2026年第1季稅後純益為77.52億元。今年台灣保險業正式接軌國際財務報導準則第17號（IFRS17），台灣人壽持續優化產品組合，聚焦高合約服務邊際（Contractual Service Margin,CSM）之傳統型與保障型商品，強化新契約價值及中長期穩定收益來源。面對市場利率及匯率波動環境，台灣人壽持續透過審慎的資產負債管理（ALM）機制，提升風險效能，維持整體財務體質及資本穩健。

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關鍵字： 標籤:**中信金新台幣升息趨勢AI需求金融業績

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