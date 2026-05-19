巴逆逆昨減碼00981A「今天沒反彈」！75萬股民剉咧等

▲股海反指標女神巴逆逆昨在臉書宣布減碼00981A和群創。（翻攝自巴逆逆臉書）

圖文／鏡週刊

投資江湖有著「一買就跌、一賣就漲」的玄學神蹟，被廣大股民視為逆向操作的一盞明燈，她就是「反指標女神」巴逆逆，昨日（5/18）臉書分享減碼主動式ETF 00981A（統一台股增長），掀起高度關注。

網友紛紛留言「女神冥燈再度點亮，進喔！」「感謝女神賜我吃穿，V起來了！」只是今（19）日00981A收盤大跌2.66％、收在27.49元，是神力失靈？還是熱度降溫？網友置板凳緊盯「瑤池金母大戰東方冥燈」的終極對決。

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由明星經理人陳釧瑤、被網友尊稱為「瑤池金母」所操盤的00981A主動統一台股增長ETF，日前遭到巴逆逆信貸「All in」強襲，隔天大盤有如大怒神應聲跳水。

「首日就崩了，女神除了買股票，做什麼都好。」網友嚇歪，直呼這是8ZZ的七夜怪談，留言區瞬間變成大型法會現場，「這局瑤池金母敗給女神，唉！我的持股變恥骨。」

平時幽默自嘲「地獄倒楣鬼」的巴逆逆，15日在臉書發文，自曝是信貸投資第7天，曬出對帳單截圖，畫面顯示她持有00981A（主動統一台股增長）現股35張，試算損益為負的20,953元，也買進00735（國泰臺韓科技）現股1張，試算損益為負的2,528元，合計帳面虧損超過23,000元。

昨晚巴逆逆又在臉書社團公開減碼00981A和群創，以為可以「進喔！」沒想到今天不逆了，直接符合女神的要求，再跌一波。網友悲喊身心受創，「女神寶貝不要只有減碼，拜託妳全賣吧！」

00981A主動式ETF自去年5月份掛牌以來人氣爆棚，今年4/23單日甚至噴出119萬張歷史天量，登上成交王寶座，規模在短短1年內膨脹到2,700億元，吸粉超過75萬人，股價一度飆破30元，據Money DJ統計至5/18，掛牌以來績效達191.44％完勝大盤，成為吸金巨獸。

只是這幾天大盤進入修正，看起來「瑤池金母」也沒轍，巴逆逆更是使不上力，投資人真的要靠自己觀察相關指標，注意台股是否過熱。



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