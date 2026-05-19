外交部領軍台灣醫療國家隊　首度閃耀日內瓦公衛殿堂

▲「2026台灣智慧醫療與健康產業展」開幕剪綵隆重舉行，由外交部長林佳龍(中)及衛生福利部長石崇良(左五)一同帶領政府、醫界及產業代表為展覽揭開序幕。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

台灣醫療實力再次曝光全球公衛殿堂！為展現參與全球健康事務的實質貢獻與無國界關懷，外貿協會受外交部委託，於本月17日至19日，首度於瑞士日內瓦舉辦「2026台灣智慧醫療與健康產業展」。本展為外交部首度於世界衛生大會(WHA)期間於當地舉辦之專業醫療展，呈現台灣整合醫療科技與臨床經驗，推動整體醫療解決方案輸出的實力。

本次展覽亮點在於「國家級醫療戰隊」的強強聯手。參展陣容共30家，包括台大醫院、台北榮總、馬偕醫院、新光醫院、奇美醫院等頂尖醫療機構，以及廣達電腦、宏碁智醫等7家榮獲台灣精品獎的科技公司。

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不同於傳統硬體展示，本次展覽圍繞「智慧醫療、創新醫療、韌性醫療」三大核心，實地演示由國內醫學中心運行的AI輔助診斷、遠距醫療平台及自動化醫院管理系統。這代表台灣不僅提供高精密設備，更將全球領先的臨床實務經驗(Clinical Know-how)轉化為可複製的數位解決方案，輸出至全球市場。

為強化國際能見度，台灣館以「Chip In With Taiwan」為設計主軸。此標語巧妙結合台灣在全球半導體(Chip)供應鏈的關鍵地位，更傳達台灣積極「參與、貢獻（Chip in）」國際事務的熱忱。展館空間語彙具體呼應 「WHO Cares? TAIWAN Cares!」的核心精神，展現台灣在醫學臨床應用與資通訊(ICT)技術整合下的卓越韌性。

展覽開幕式於5月17日盛大舉行，由外交部長林佳龍與衛生福利部長石崇良共同主持。林佳龍於致詞時強調，台灣將持續透過智慧醫療、數位健康及跨領域整合能力，向國際社會展現「Taiwan can help, and Taiwan is helping」之精神，並分享台灣於永續醫療體系、公共衛生及智慧醫療發展等領域之具體貢獻，盼與全球攜手打造更具韌性與包容性的健康照護體系。

▲我國首度組建國家級智慧醫療團隊前進瑞士日內瓦，30家我國企業與現場貴賓齊聚合影，展現臺灣智慧醫療實力及「Taiwan can help, and Taiwan is helping」精神。(圖／貿協提供)

展覽期間亦吸引多國政要及國際醫界代表出席；立法院跨黨派視導團亦親自到場，並由立法委員廖偉翔、郭昱晴、陳昭姿等致詞，展現朝野一致支持台灣醫衛外交之決心。

展覽期間，包含新光醫院、廣達、鈦隼生物科技及世延生醫等，亦於產品發表會中發表最新智慧醫療與健康科技技術應用，展現台灣企業持續投入研發創新的成果。此外，衛福部也辦理各式論壇，邀請各國醫療專家與台灣醫界領袖進行深度對談，現場互動熱絡，顯見世界各國對臺灣醫療成果高度興趣。

根據CEO World Magazine「2025全球最佳醫療體系排名」，台灣蟬聯全球第一，在醫療可近性與政府準備度上展現優異指標。日內瓦作為全球公共衛生樞紐，每年WHA吸引超過190國代表與會。

台灣透過此次實戰成果展示，不僅成功提升國際地位，更向世界證明：在追求全民健康覆蓋（Universal Health Coverage，UHC）的路上，臺灣是不可或缺的專業貢獻者。

展覽結束後，由各大醫院領袖及企業家組成的代表團，將續前往日內瓦人工智慧醫療保健中心」(AI HUB) 、洛桑聯邦理工學院日內瓦校區、傑洛利耶創新中心及Biopole生物醫學創新園區等進行深度交流，持續鞏固台灣在國際醫療產業鏈的核心地位。

綜觀本次首度配合WHA會期所舉辦的專業醫療展，不僅吸引與會者及媒體的目光，更是提高了我國在國際醫界的地位，成功傳達本次展覽的口號-「WHO Cares? TAIWAN Cares!」。