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繳24年勞保領0元　專家籲修法：比照保險設「解約金」

記者劉邠如／台北報導

近日有媒體報導，一名男子52歲因身體不適離職休養，未料兩年後因突發疾病過世，累計繳納24年的勞保老年給付卻「一毛都領不到」，引發外界對年金制度的質疑與討論。對此，理財保險專家艾倫受訪直言，關鍵不在於「有沒有繳」，而是是否「符合請領資格」。最後該案例最終僅能轉為國民年金相關給付，但與原本若符合勞保請領條件相比，金額落差高達16倍。

▲RFC認證財務規劃師艾倫。（圖／記者劉邠如攝）

▲RFC認證財務規劃師艾倫。（圖／記者劉邠如攝）

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艾倫分析，該案例的時間軸相當關鍵，「他是在52歲之前繳了24年，52歲之後勞保中斷，就轉去加保國民年金。」但問題在於，「他的勞保還沒有具備一次請領老年給付的資格」，因此即使累積多年年資，仍無法領取。

他進一步解釋，目前能「一次請領老年給付」的主要有三種條件：「第一種是滿55歲、年資滿15年；第二種是在同一個單位滿25年；第三種是滿50歲、年資滿25年。」且必須在符合條件後退保，才具備請領資格。

回到本案，艾倫指出，「他過了50歲，但是他的勞保年資沒有25年，他後來過世了，那變成說他勞保是半毛都領不到。」這也凸顯不少民眾對制度的誤解，以為「有繳就一定領得到」。

不過，並非完全沒有任何給付。艾倫說明，該男子52歲離開勞保後至54歲過世期間，「已經被自動加入國民年金」，若有繳納或事後補繳，仍可申請死亡給付，「國民年金的死亡給付是投保金額乘以5個月，現在大概可以領到10萬元左右。」但他也坦言差距懸殊，「如果是勞保25年、投保薪資4萬5千8，大概可以領到160萬，差了16倍。」

針對如何避免類似情況，艾倫建議，民眾在離職前應先盤點自身條件，「自己要先確認勞保年資有幾年、什麼時候符合資格。」尤其自願離職者，「在退以前就要看清楚，你的年齡跟年資有沒有符合，有沒有配套措施。」

他也提醒，若屬非自願離職，其實仍有補救方式，「可以到勞保局申請用個人名義續保，讓勞保資格延續到符合請領資格為止。」以本案為例，「如果他52歲離職、年資24年，只要續保到53歲，勞保局會自動退保，他就符合資格了。」

此外，即使離開原職場，也可透過其他方式延續年資，「像是加入職業工會、跑外送、接案或打臨時工，勞保都可以續保。」雖然投保薪資可能降低，但他強調，「總比沒得領來得好。」

艾倫觀察，這類問題常出現在身體狀況不佳或臨時離職族群，「很多人會漏掉這個權益。」因此建議民眾養成定期檢視的習慣，「每年固定時間登錄勞保局E化服務，確認年資、投保狀況，以及雇主是否有正常提撥。」

對於制度面，理財保險專家艾倫也直言存在不合理之處，「如果我是他的家人，我會很難過，24年的勞保，結果半毛錢都領不到，真的是雪上加霜。」他進一步指出，現行制度門檻過於僵化，「變成說你可能在50歲左右離開職場，勞保年資又還沒到25年，那你就卡在一個不上不下的狀態。」

他解釋，在這樣的情況下，「你沒有辦法請領一次給付，只能等到65歲之後才能領勞保年金」，中間這段從50多歲到65歲的空窗期，「如果發生變故，就會變成什麼都領不到，風險其實很高。」他認為，這種設計讓民眾即使長期繳納保費，一旦未跨過門檻，保障就出現斷層，制度仍有檢討空間。

他建議未來修法可朝「保底機制」調整，「就算年資比較少，滿5年、10年，至少要有一個基本保障，不會一毛都沒有。」並呼籲相關單位正視問題，「立法院或勞動部應該趕快檢討，看看有沒有機會透過修法，把這一塊權益補起來，才是真正照顧到人民。」

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關鍵字： 標籤:**年金制度勞保資格退休金請領保險規劃勞保年資

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