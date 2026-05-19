台股重挫跌破月線！外資大砍632億　記憶體股成重災區

▲華邦電今日遭外資大砍。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（19）日收盤大跌716.26點，終場以40,175.56點作收，指數連三跌，跌破月線 ，外資連3賣，今再賣超632.35億元，記憶體股成重災區，賣超前5名中佔4名，砍最多是華邦電（2344），而台積電（2330）也遭外資下重手，賣超1.7萬餘張。
三大法人今日合計賣超台股784.09億元，其中自營商賣超223.51億元，投信買超71.77億元，外資賣超632.35億元。
外資今賣超前10大個股，依序為華邦電4萬8978張、旺宏（2337）4萬7410張、群創（3481）4萬4962張、力積電（6770）3萬1836張、南亞科（2408）2萬375張、台積電1萬7246張、南亞（1303）1萬2980張、緯創（3231）1萬1463張、聯電（2303）1萬1375張、廣達（2382）9728張。
外資今買超前10大個股，依序為台新新光金（2887）3萬2409張、永豐金（2890）3萬861張、中信金（2891）3萬684張、國泰金（2882）2萬5404張、兆豐金（2886）2萬1977張、中華電（2412）1萬6215張、富邦金（2881）1萬4429張、華南金（2880）1萬3565張、台灣大（3045）1萬3020張、凱基金（2883）1萬2795張。
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