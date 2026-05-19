陽明海運與陽明交通大學AI產學合作　共創數位轉型與永續供應鏈

▲在交通部林國顯次長(右一)、陽明交大林奇宏校長(左一)的見證下，陽明海運蔡豐明董事長(右二)與國立陽明交通大學管理學院院長邱裕鈞(左二)共同簽署合作協議，攜手推動智慧航運AI發展藍圖。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運持續推動航運數位轉型與智慧營運，今(19)日與國立陽明交通大學管理學院在陽明海運總公司簽署產學合作備忘錄，由陽明海運蔡豐明董事長、陽明交大管理學院邱裕鈞院長代表簽署，並邀請交通部林國顯次長及陽明交大林奇宏校長共同見證。

雙方未來期能充分結合陽明海運在產業之實務經驗與陽明交大在AI領域之領先研究量能，促成人工智慧與機器學習技術在智慧航運與營運管理系統中的應用與優化，並加速航運產業數位化與智慧化發展路徑，面對全球供應鏈重組、數位科技快速發展及淨零趨勢，航運產業需透過數據化與智慧化的積極應用，與人工智慧的導入，協助整體產業加速轉型。

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本次合作以陽明海運在貨櫃航運之實務經驗、營運數據與產業應用場域為基礎，將借重陽明交大管理學院於人工智慧、資料分析、智慧系統之技術研發專業，透過深入之產學交流，協助陽明海運發展AI應用藍圖，包含人工智慧、機器學習與數據分析應用在航線與船隊管理、碳排放管理工具開發、智慧物流與供應鏈管理等，更透過中高階主管研究與技術交流，以達成陽明海運強化營運決策效率、場域安全、服務品質與營運韌性之目標。

林國顯為陽明交大傑出校友，於見證簽約儀式時表示，貨櫃航運是台灣產業連結全世界之重要命脈，而海運業受景氣循環、地緣政治等外部因素牽動，航運產業未來競爭關鍵亦已延伸至智慧科技、數位治理與永續發展能力。

陽明海運與陽明交大此次攜手合作，結合產業實務經驗與學術研究量能，共同投入智慧航運、數位治理及永續發展相關研究，期能透過雙方專業與經驗交流，發揮一加一大於二之綜效，進一步提升台灣智慧航運發展能量與國際能見度，並為航運人才培育注入新動能。

蔡豐明表示，陽明海運以「成為全球商戶首選、具關鍵影響力的運輸集團」為願景，未來競爭力不僅在於船隊規模與航線布局，更在於數據分析能力、營運決策效率及智慧科技整合應用能力。

陽明交大在智慧應用領域居國內領先地位，此次合作期望藉由學術研究的專業及創新能量，協助陽明海運在相關營運流程導入人工智慧及機器學習之管理架構，並由陽明海運提供營運環境與歷史數據實測，進而規劃內部系統之整合。目前陽明海運已於海員健康管理導入數位健康照護技術，從日常數據分析到健康監測，發揮預防管理之功能。

陽明表示未來則期盼與陽明交大共同促成岸上營運更廣泛之應用，讓資料轉換為有用資訊，並進一步成為營運決策之依據，提升業務效能與降低成本，打造更智慧、永續且具國際競爭力的台灣航運產業。

面對數位轉型及AI浪潮，陽明海運不僅內部致力於開發AI智慧應用，更對外拓展合作資源及接軌國際標準，以提升營運效率、落實作業安全、提高客戶服務體驗，並強化營運韌性及市場競爭力，實踐永續經營之目標。