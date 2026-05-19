白內障商機爆發！科明飛秒設備市占逾5成　高階水晶體拚搶攻市場

▲科明儀器董事長兼總經理江勁賢。（圖／科明提供）

記者高兆麟／台北報導

眼科白內障設備廠科明儀器（7881）受惠老年化商機，旗下代理飛秒白內障手術設備使用量占比已逾50%，獨居龍頭地位。展望下半年，董事長江勁賢認為人口老化趨勢明顯，加上使用3C產品時間更長，公司高階水晶體市占率可望攀升，今年營運看旺。

科明儀器在台灣醫材領域深耕多年，將成功經驗拓展到眼科。公司去年每股純益5.06元，配合現金股利5元，配息率逾九成。毛利率45.5%，營益率亦達22.4%，展現穩健經營風格。

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科明儀器前4月營收2.08億元，年減2.7%，主要是遞延認列設備。以營收組合來看，飛秒白內障設備及耗材約占24%、人工水晶體39%、飛秒白內障設備租賃26%、飛秒雷射術式及設備檢測11%。

江勁賢指出，目前全台約900間眼科院所中，約有647間執行白內障手術，全台共有約130台飛秒白內障手術儀器。其中，科明市占率逾50%以上，穩居最大設備商，目標成為台灣白內障手術領導品牌。

水晶體代理日本HOYA，目前全台市占率約11%、排名第三。台灣自費人工水晶體共八大類別，但公司過去產品線未臻完全，下半年起將逐步補齊，增添營運動能。包括第三季切入短延焦段，第四季則跟進植入式隱形眼鏡（IPCL）及居家眼壓計，拓展屈光及青光眼業務通路。

至於設備方面，科明持續於國際上尋找適合之眼科設備，引入台灣並於眼科診所、醫院推廣，使台灣患者享受到國際先進水平之治療服務，同時也讓科明站在產業趨勢上。目前已代理瑞士Ziemer、德國SCHWIND等品牌，第二季預計推出VirtuaLens虛擬實境模擬系統，協助醫療院所提升自費轉化率。

據統計，台灣2040年65歲以上人口比率預估達31%，50歲以上人口近八成有老花眼，65歲以上逾六成罹患白內障，白內障患者更呈現年輕化趨勢，這意味著每年手術需求只會增不會減。隨著病患衛教意識提升，選用高階自費晶體的比例也持續拉高，科明可望受惠這項長期的人口趨勢。