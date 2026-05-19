快訊／6檔飆股「抓去關」　大立光、貿聯-KY皆入列

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

台股回檔修正，今（19）日以下跌716.26點作收，逆勢抗跌飆股卻難逃「抓去關」的命運。證交所、櫃買中心今公告新增6檔處置股，包括近期才挾CPO題材走揚的大立光（3008）與貿聯-KY（3665）雙雙上榜，自明（20）日起一路處置到6月2日。

3檔證交所列處置股新名單：

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大立光（3008）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達29.44%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達570元

貿聯-KY（3665）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價跌幅達36.31%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達785元

榮惠-KY創（6924）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達46%；且今日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之7.57倍；最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達180.31%

中探針（6217）：20分鐘撮合

原因：股價淨值比為10.25且為其所屬產業類別股價淨值比之2.47倍、當日週轉率達7.93%

翔名（8091）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達29.12%；最近6個營業日起迄兩個營業日之最後成交價價差達73.5元；當日週轉率達9.59%；最近6個營業日起迄兩個營業日之最後成交價價差達73.5元

尚茂（8291）：25分鐘撮合

原因：自5月4日起列入處置，原定處置到5月15日，後延至5月20日，再延至5月28日，今日進入第4期延長處置到6月2日；尚茂最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達59.47%；最近30、60、90個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達417.73%、198.26%與289.33%