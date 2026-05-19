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富育榮綱舊案延燒　天逸財金插足上市櫃公司經營權引市場關注

▲▼台北地檢署指揮調查局新北市調查處，5/18搜索約談天逸財金科技公司前董事長溫峰泰涉掏空寶島極光公司（已改名富育榮綱公司）逾9000萬元，遭移送北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地檢署指揮調查局新北市調查處，5/18搜索約談天逸財金科技公司前董事長溫峰泰。（圖／記者黃哲民攝）

記者高兆麟／台北報導

台北地檢署偵辦上櫃公司富育榮綱前身寶島極光疑涉非常規交易及特別背信案，知名供應鏈金融科技商天逸財金科技服務公司温姓前董事長遭檢調盯上，今（19）日諭知温姓前董座100萬元交保，並限制住居、限制出境出海。寶島極光於2022年更名為富育榮綱，原為上櫃電子零組件公司，業務包括磷銅球、電子零組件貿易及代理等。檢調此次追查的重點，則是温姓前董座在2018年取得寶島極光經營權後，公司與天逸相關體系之間的一連串交易與費用安排，是否符合上市櫃公司治理程序。

檢調追查，温姓前董座涉嫌於2020年間，讓寶島極光花費約1,300多萬元，向大陸天逸武漢公司購買「跨境貿易供應鏈金融系統」。不過，檢方認為，該系統對寶島極光並無實際效益，且交易過程疑違反公司「取得或處分資產處理程序」，因此依《證交法》非常規交易罪嫌偵辦。

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檢調也懷疑，寶島極光除採購系統外，還曾斥資約200萬美元購買大陸天逸集團旗下發行的基金，疑未依公司內部取處程序辦理；另查出温姓前董座涉嫌將天逸財金科技服務20多名員工掛在寶島極光名下，由寶島極光負擔薪資與勞健保，2018年至2022年間支出約1,700多萬元。若相關人員實際服務對象並非寶島極光，卻由上櫃公司承擔成本，恐涉及公司資源遭不當使用，進一步構成特別背信疑慮。

市場人士指出，過去天逸體系常以引進供應鏈金融、AI數位平台或新事業資源為訴求，試圖取得公司派或股東支持；外界也曾質疑，相關持股資金來源、背後股權結構及是否涉及中資背景，都有待進一步釐清。

如今富育榮綱案進入司法偵辦階段，檢調追查的焦點已不只是單筆交易是否違法，而是經營權入主後，公司資源是否透過系統採購、基金投資、人事費用等安排，流向特定關係體系。這也讓天逸相關人馬過去的資本市場操作模式再度受到檢視；若相關人馬未來再出現在其他上市櫃公司改選戰場，投資人對資金流向、交易必要性與公司資源使用的疑慮，恐怕也會同步升高。

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關鍵字： 富育榮綱

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